希愈生殖涉調亂胚胎活檢樣本 周一鳴：警方曾與負責人會面 調查是否涉刑事成份或人為失誤 暫未有人被捕

中環「希愈生殖醫學中心」涉嫌調亂兩對夫婦、共8個胚胎活檢組織樣本，並涉嫌延遲通報，事件引起公眾關注。警務處處長周一鳴今日（11日）出席活動後回應記者提問，指警方曾到中心了解情況，並與負責人及員工會面，案件已交由中區重案組調查，目前仍有後續工作要進行。警方正調查是否涉及刑事成份或人為失誤，暫時未有人被捕，亦未見涉刑事成分。

案件已交由中區重案組調查

被問及三個月內有兩間獨立書店的負責人被捕，警方對禁書有否具體準則，及有否追溯期等，周一鳴重申所有執法行動都是基於舉報或是情報主導的形式。當有法可依時，警方就會執法。被問及是否會有其他考量，他則強調「無其他考量」。

被問及警方在圍捕販運毒品涉案車輛期間，如何防範疑犯逃走時撞及其他車輛或店舖。周一鳴譴責毒販罔顧道路安全瘋狂駕駛的行為，形容做法令人髮指；指出如果在過程中漠視警方指示，又因瘋狂駕駛引致其他道路使用者受傷，其面臨的刑事罪行可能比販毒更為嚴重。

​周一鳴稱，警方在處理這類案件時運用了不同的科技與模式，如「銳眼計劃」及無人機，因此未必需要即時進行追截。他解釋，警方理解追截時有機會影響到其他道路使用者，所以只會在安全情況下進行；並強調警方在過程當中很有信心、很有把握，一定能夠將這些毒販繩之於法。

分區合併並非首次

​2026年8月30日起，田心分區將併入重新劃定範圍的沙田及馬鞍山分區。被問及這是否減資源或人手，周一鳴回應指，警隊會檢視資源，以令資源得以靈活調配，從而更加適合現時的警政。他指分區合併並非首次，如以往沙田警區曾有四個分區，其後合併至現時的三區，而今次則會由三個分區變成兩個分區。

​針對警隊內部協會對新評核制度的疑慮，如5%的人不會獲發增薪點，周一鳴指出這並非一個硬指標，而是視乎部門的實際需要。他表示，相信管理團隊會確保機制在內部執行時的公平性，同時會繼續透過簡介會、路演及內部科技系統等解答內部疑問。

實習記者：歐翔泰