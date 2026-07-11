DSE放榜｜專家籲考生作三手準備 留意特定科目收生要求

中學文憑試（DSE）下星期三(15日)放榜，除傳統學士學位外，職業訓練等選擇亦百花齊放。香港輔導教師協會副主席曾志滔今日(11日)在電台節目建議，考生在放榜前應認真且客觀地檢視自己在文憑試中的表現，並作好三手準備。他指出，同學不應只依賴一套計劃，而是要針對成績符合預期、優於預期及遜於預期這三種情況，分別擬定應變方案。曾志滔提醒，若到放榜當刻才因成績優異而考慮更改選擇，便會顯得倉卒。同時，他留意到部分學生仍以俗稱「三大」的大學為唯一目標，他建議同學客觀評估競爭力，放眼聯招內外的其他選擇，包括涵蓋部分職訓局課程的「專業指定界別」學科，甚至自資的高級文憑課程，提早與家人商討後備方案，避免放榜當日因情緒波動而影響決定。

留意學科特定要求 家長勿著給意見

在選科策略上，曾志滔特別提醒考生要留意各院校及課程的特定收生要求與計分機制。他舉例指，部分理科或醫療相關課程可能明文規定申請者必須修讀延伸數學或特定理科，若考生未達門檻，即使總分再高亦會被系統自動排除；此外，不同學科對特定科目的成績亦有加乘比重，考生必須在事前做足功課。

他表示，學校在放榜當日，會有老師及輔導人員，協助學生選擇升學出路。他呼籲家長耐心陪伴子女，聆聽他們的意願，不要急著給予意見，因為考生已是成年人，需要選擇自己出路。又建議不要對子女說一些責怪說話。

升學階梯多元 職訓局推「AI加專業」課程

針對非學士學位的升學途徑，職訓局高級助理執行幹事郭龍基指出，雖然絕大部分DSE畢業生打算升學，但直接升讀學士學位的比例其實不足一半，不少人會選擇高級文憑或基礎課程文憑等途徑起步。職訓局有140個課程供選擇，提供約1.3萬個學額，以職專教育為主，著重實習。他強調現時升學階梯非常清晰，無論考生從哪一個起步點開始，最終都有機會達到學士學位的要求。

面對社會對數碼轉型及人工智能的殷切需求，郭龍基表示現時職訓局課程已加入人工智能必修元素，並進一步推行「AI加專業」的教學模式，教導學生如何在各自的學科領域中應用AI技術解決現實問題，甚至進行創新研發。