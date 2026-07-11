來片．一分鐘話你知｜中東旗艦展落户香港 匯聚3萬億美元資產規模

中東大型科技網絡盛會LEAP的首個亞洲版本「Leap East」選址香港舉行。這個「數字達沃斯」預計將匯聚高達3萬億美元的管理資產規模，還帶來高消費的高端商務旅客訪港，並為香港初創企業開啟通往中東資金的金池。

主辦方宣布，去年LEAP在沙特阿拉伯首都利雅得舉辦的四日，為當地帶來了至少8.2億美元的經濟效益，主辦方更宣布，未來三年「Leap East」將持續在香港舉辦。早在2023年，行政長官李家超親自前往沙特出席LEAP科創展，並在主舞台向全球推介香港。主辦方在宣布「Leap East」落戶香港時，特別點名讚揚行政長官為重要的亞洲領袖。此次盛會成功落戶，正是香港近年來主動深耕中東市場的延續與豐碩成果。

除了「Leap East」之外，香港即將迎來一連串國際頂級會議。其中包括9月的「一帶一路高峰論壇」、10月的亞太經合組織（APEC）財長會議，以及11月的國際刑警組織周年大會和國際保險督官聯會。

為什麼眾多頂級國際會議紛紛選擇香港？因為香港擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。香港不僅擁有國際級的會展硬件設施及超強的辦事效率，特區政府亦積極推動「盛事經濟」，資助重要會展落戶。此外，旅發局亦有專門部門協助國際會議來港，提供全方位支持。

