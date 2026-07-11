保安局青年領袖赴陝北交流 小學支教探訪長者體驗耕作 建立跨地域情誼

保安局青年領袖團隊日前前往陝北地區，展開為期七日六夜的延安學習交流之旅。此次行程中，青年領袖不僅擔任被動的「學習者」，更積極扮演主動奉獻的「貢獻者」。

保安區今日(11日)在社交平台發文，指保安局青年領袖團隊深入領會延安精神的內涵，同時走進南泥灣紅軍小學進行支教活動，將知識與歡樂帶給當地學童。他們亦前往老窯洞探訪長者，陪伴他們煮飯談心，傳遞溫暖的關懷；此外，更親身下田耕作，體會「自己動手，豐衣足食」的真諦。

保安局青年領袖團隊深入領會延安精神的內涵。保安局FB圖片

他們親身下田耕作，體會「自己動手，豐衣足食」的真諦。保安局FB圖片

他們亦前往老窯洞探訪長者，陪伴他們煮飯談心，傳遞溫暖的關懷。保安局FB圖片

在這片質樸的土地上，短短數日之間，青年與小學生、長者之間已建立起真摯的情誼，離別之際，眾人皆感不捨。一眾青年領袖亦期盼日後能有機會邀請他們來到香港，認識我們的家園，延續這份跨越地域與年齡的深厚情誼。

