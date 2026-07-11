白石角站｜甯漢豪：無須拘泥每個大型發展都必須包含公營房屋

白石角站項目自2021年《施政報告》提出後至早前才公布將以「先建站，後建樓」的模式興建。發展局局長甯漢豪今日(11日)在電台節目表示，項目本身牽涉眾多複雜元素。該工程不僅需要在運作中的東鐵綫加建車站，只能於收車後的有限時間內施工，還要求港鐵公司負責搬遷現有運動場，並在教育大學正對面興建一座全新運動場，更需要配合周邊排污、道路等基礎設施。為了在不需運用公帑開支的前提下開展工程，政府需要時間研究在附近找出兩幅合適的住宅用地，利用物業發展權帶來的收益支援項目，避免港鐵虧蝕，因而需要較多時間作詳細規劃。最終車站選址定於中大羅桂祥綜合生物醫學大樓對開，是考量到若建於原教大運動場位置會因路段彎度過大而增加技術難度，同時也聽取了社區希望車站能平衡服務科學園與周邊居民的意見。

物業加鐵路融資模式明確不設公帑補貼

在工程造價與超支風險方面，甯漢豪指出，目前政府仍有待港鐵提交詳細的工程設計及估算，不宜在現階段公開粗略估算，以免影響後續的談判。不過，政府內部已初步計算，相信批出的兩幅住宅用地之物業發展權收益，足夠支援整個綜合項目的開支。她強調，在「物業加鐵路發展」模式下，項目協議簽訂時，地價在簽定協議時已有原則性的敲定，批出地契時已有地價，融資的傾談亦已告一段落；若未來出現工程超支，政府一般不會提供任何公帑補貼。為確保工程於2028年下半年展開並在2033年或更早通車，甯漢豪指，工程團隊將探討使用「組裝合成」等方法以縮短工期，並會在接下來的詳細設計階段緊密協作，朝著2033年通車的堅實目標邁進。

房屋形勢扭轉無須拘泥公營房屋比例

關於白石角教大運動中心用地未有轉作公營房屋的質疑，甯漢豪回應指，政府在2021年研究初期確實探討過公私營房屋混合發展，但由於項目融資不易，若再加入公營房屋，兩幅土地的收益顯然不足以應付開支。她進一步指出，政府近年努力覓地建樓，未來十年的公營房屋需求已得到滿足，形勢已全然扭轉，因此無須拘泥於每個大型發展都必須包含公營房屋的舊有思維。未來白石角新住宅用地的發展參數，將會參照鄰近科學園旁的私人住宅密度，以此形態呈現。

首兩季土地總供應已非常接近年度目標

對於2026年7月至9月季度賣地計劃僅推出何文田佛光街一幅提供250個單位的住宅用地，甯漢豪表示，政府上半年成功推售東涌用地，今季除何文田地皮外，在北部都會區洪水橋片區的三幅住宅用地亦已收到標書並在評標中，整體賣地過程大體順利。她強調，私營房屋的土地供應不能只看政府推地部分，亦包含港鐵及市建局項目、以及私人土地業主修改地契等渠道，今年首兩季的總供應已非常接近年度目標。她強調，政府售地的策略以每一季來看，財政年度開初已有賣地表，政府會將土地弄好備用，再根據市況決定是否推售。

北都法例簡化程序與公眾諮詢取得平衡

針對《北部都會區發展條例草案》爭取在年底前通過，有聲音擔憂簡化城市規劃程序會縮減公眾參與空間。甯漢豪指出，為了達到提速效果，程序必然需要作出簡化，在簡化為期兩個月的城規程序中，仍會設有約三個星期的公眾書面意見接收期，與現行城規條例中的短期規劃申請程序相若，絕對不會暗中進行，相關開會文件和結果亦會對外公布。此外，所有涉及保育的地帶（包括綠化用地）均不適用於此簡化程序，必須沿用現行較長的城規程序，在發展效能與環境保育之間取得合適平衡。

相關新聞：

白石角站｜區議員關注項目造價 發展局：估算地皮收益足以支撐 重申以2033年通車為目標

白石角站｜發展局：新車站選址可發揮最大效益 不會影響未來十年公屋建屋計劃

白石角站︱政府批白石角及大水坑兩地予港鐵起私樓 採「先建站後建樓」模式發展

白石角站︱料最快明年動工 2033年如期落成有一關鍵前提 日後行車時間延長84秒