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警重案組破紅磡工廈高級「毒派對」 拘26男女包括富貴雙程客 聘女公關陪侍

社會
更新時間：05:31 2026-07-11 HKT
發佈時間：05:31 2026-07-11 HKT

警方全力打擊工廈不法跨境毒品活動。西九龍總區重案組根據可靠情報展開深入調查，於今日（11日）凌晨時份採取雷霆行動，突擊搜查紅磡區內3幢目標工業大廈，當中包括鶴翔街8號維港中心第二座。行動中，辦案人員成功搗破3間掩人耳目的派對房間（Party Room），揭發有人在內大搞「毒品派對」，當場檢獲5款不同種類的懷疑毒品，並拘捕至少19男7女。

經營高級私竇聘公關陪侍 顧客多為富貴雙程證人士

案情顯示，涉案的不法分子手段極其隱蔽。該派對房間的主持人以工廈作掩護，暗中在上址經營具相當規模的「高級私竇」。為了吸引豪客並增加收入，負責人更公然聘請多名「女公關」在場內穿梭招呼客人。

據了解，該私竇的收費昂貴，光顧的顧客中不乏海內外的富貴人家，而當場落網的大部份被捕男女，均是持有雙程證到港的內地訪客。警方在現場除了制服大批男女外，更當場起獲多達5款懷疑毒品及吸食工具，隨即依法將所有人拘捕，並表示稍後將召開記者會向公眾交代更多破案細節。

被捕人「搭膊頭」低頭上警車 警犬奉召到場徹底搜物

現場所見，警方在工廈內外拉起封鎖線，多名涉案被捕的男女並未獲套上傳統頭套，眾人低頭彎腰，雙手則緊緊搭住前方被捕人士的肩膊，在重案組探員的押解下，排成一條長長的人列依次登上警車帶署扣查。

由於懷疑工廈內仍藏有其他違禁品，警方在行動期間亦特別奉召緝毒警犬到場搜查。警犬在涉事派對房間及工廈後樓梯等角落展開地毯式搜嗅，以確保無漏網之魚。

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