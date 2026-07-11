狗隻入食肆｜百份百餐廳錦英分店「跳船」 回復禁狗隻進入：店面空間有限

食環署由周四（9日）起落實新政策，首階段容許狗隻進入全港940間獲批准的「寵物友善食肆」，備受狗主期待。然而，這項標榜「寵物友善」的民生新政僅推行短短一日，便罕有出現「跳船」個案。在獲批名單上的連鎖餐飲「百份百餐廳」，旗下個別分店被發現在門外張貼告示，取消容許狗隻進入，打回原形。母公司隨後證實，因部分分店空間有限，為免影響其他食客的用餐體驗及現場秩序，已主動向當局申請取消相關許可。

錦英苑分店手寫告示 職員坦言經評估仍未準備好

在食環署首階段公布的940間獲批食肆名單中，連鎖餐飲集團「百份百餐廳」原本共有10間分店榜上有名，其中包括馬鞍山錦英苑商場分店，以及天水圍濕地公園「Wetland Seasons Park」分店等。

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不過，周五（10日）下午有市民在社交平台發帖，直擊馬鞍山錦英苑商場分店門外，突然貼出一張手寫告示，寫有「本店已取消狗隻食肆」字句，隨即引發網絡熱議。至晚上，手寫告示被移除，門外改為重新掛上「請勿攜帶寵物入內（導盲犬除外）」的指示牌。該店職員接受傳媒查詢表示，公司內部經重新進行風險評估後，認為「仍未準備好」，因此現階段暫時不會准許狗隻進入。職員更直言，前線顧客對於這項新措施的評價可謂「好壞參半」。

食客反應兩極 荃灣分店通告列明限時接待惹爭議

此外，有網民翻查資料指，「百份百餐廳」荃灣分店在開放予狗隻進入的通告上列明：逢周一至周日由早上11時30分至下午4時30分，以及晚上6時至8時的午市及晚市黃金時間內，「未能接待狗隻」。

集團澄清主動退場非官府要求 空間有限座位太近恐失控

對於旗下分店「轉軚」退出名單，百份百餐廳所屬的亞洲國際餐飲集團確認，基於審慎營運需要，現正按程序向食環署主動申請取消個別分店的相關許可。

集團進一步解釋稱，由於各間分店的店舖面積、座位布局、出入口位置及客流情況各有不同。經過重新評估後，發現部分分店的內部空間較為有限，且桌椅之間的座位間距過於接近。在此情況下，如果貿然容許顧客攜同狗隻進入用餐，有可能會對其他顧客的用餐體驗、餐廳的現場秩序以及整體公共安全造成不可控的負面影響。

集團強調，是次退場安排完全是集團基於商業營運考量而作出的自主決定，並非受到食環署的要求。雖然目前食環署官方網頁顯示該等分店仍在獲批名單內，但集團將持續檢視日後實際營運情況，不排除在條件合適時重新評估及申請。