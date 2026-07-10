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鄭秀文答謝會｜羅淑佩入場 : 歌迷反應正面 主辦方處理相對令人滿意 談世界盃球星來港情況

社會
更新時間：22:53 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:53 2026-07-10 HKT

鄭秀文（Sammi）原定今晚起一連3晚於啟德主場館舉行演唱會，但因舞台部件發生故障存在安全隱憂，主辦方日前宣佈將演唱會延期，並於原定日期在啟德主場館舉辦「答謝會」。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日亦有到場觀看，她表示歌迷普遍對演出反應正面，現場氣氛熱烈。

羅淑佩指，雖然演出形式由演唱會改為答謝會，但觀眾能免費多看一場，情緒正面，「個個都話好開心」。她認為演出雖然舞台較簡約，但效果不俗，舞者陣容完整，亦有許多經典曲目，整體誠意十足。

她表示，今次活動在短時間內完成舞台布置，展示香港在大型活動上的執行能力，認為主辦方在舞台準備期間發現問題後即時修正，並以三晚答謝會作補救，處理「相對令人滿意」。她又指，主辦方已表示會盡快尋找時間補辦正式演唱會，希望歌迷拭目以待。她強調，場館及主辦單位均以安全為首要考慮，能在短時間內完成調整屬不易之事。

關於將於即將舉行的足球盛事，羅淑佩指出，今年為世界盃年，大家都希望球員在世界盃中有好的表現，如果球隊晉級決賽，部分球星可能未能來港屬可預期情況。她表示，合約已要求外隊派出高比例主力球員，以確保陣容具代表性，但世界盃賽期特殊，需視乎賽果而定。

她提到，部分國家隊未進入決賽周，其球星來港機會相對較高，認為球迷對世界盃年的特殊性早有心理準備。至於宣傳安排，她指主辦方已持續推廣，待世界盃四強及決賽形勢明朗後，主辦方會按情況調整宣傳策略，或研究推出球迷優惠，但細節由主辦方決定。

記者：蔡思宇

攝影 : 何家豪

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