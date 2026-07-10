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人氣雪糕品牌Ganto Gelato觀塘分店豆腐味雪糕大腸菌群含量超標 中心指令即時停售

社會
更新時間：22:19 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:19 2026-07-10 HKT

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，一個本港製造的豆腐味雪糕樣本的大腸菌群含量超出法例上限。中心正跟進事件。中心發言人說，因應天氣炎熱，中心已加強對冰凍甜點的監測。中心從觀塘一持許可證售賣冰凍甜點的處所抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克一千二百個，超出法例上限。據了解，涉事雪糕店位於觀塘偉業街180號Two Harbour Square地下2號舖，資料顯示，該地址店舖為Ganto Gelato。

中心指令即時停售及銷毀所有有問題雪糕

發言人說，中心已知會該處所上述違規事項，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的雪糕。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求該店舖進行徹底清潔和消毒。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於一百個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

​​中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

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