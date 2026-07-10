全民運動日｜8.1及8.2一連兩日康樂設施免費開放 7.16起提交抽籤申請 ( 附預約安排 )

「全民運動日2026」將於8月2日（星期日）舉行，康文署今年首次於8月1日及2日一連兩天開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，包括羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、網球場、草地滾球場、棒球練習場以及公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）等。

​免費康樂設施段節會以抽籤方式分配，詳情如下︰



免費使用日期 提交抽籤申請日期 抽籤結果公布日期 剩餘段節

公布日期 先到先得

預訂日期 8月1日 7月16日至19日 7月23日 7月25日 7月26日 8月2日 7月17日至20日 7月24日 7月26日 7月27日



市民可按上述日期透過「SmartPLAY康體通」，以個人方式就8月1日及／或2日兩日分別提交一個抽籤申請，每個申請最多可涵蓋三個選項，兩個免費使用日的每個申請將予以獨立處理。申請者如需修改已提交的申請，可於兩個免費使用日的抽籤申請截止日（即分別為7月19日和20日）晚上11時59分前登入「SmartPLAY康體通」處理。SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

康文署今年首次於8月1日及2日一連兩天開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，當中包括羽毛球場等。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的「SmartPLAY康體通」用戶，可於上述先到先得預訂日期透過以下方式登入系統，預訂剩餘段節：



（一）「智方便」用戶：於上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式預訂設施；



（二）不擬用「智方便」的用戶：於上午7時15分起，透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施；以及



（三）11歲以下用戶：因應「智方便」適用於年滿11歲人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可於上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

不論以抽籤或先到先得的方式，每人每日最多可獲分配一節免費康樂設施。

康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署的網頁www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html（包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排）。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。如有查詢，可致電2414 5555或瀏覽專題網頁。

使用公眾游泳池設施無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。資料圖片

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

另外，全港18區指定體育館會於8月2日（下午2時至6時）舉辦一系列免費康體活動，活動券的派發安排將於7月內公布。多間響應機構亦會於8月1日及2日開放其設施或舉辦康體活動，讓巿民免費使用和參與。