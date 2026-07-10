養和醫院89歲病翁感染退伍軍人病 衞生防護中心指屬院內感染 已派員到該院進行環境調查

​衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗住院期間感染（院內感染）退伍軍人病個案，個案涉及一名89歲男子。他自4月1日起因自身疾病在養和醫院留醫，因自身疾病不時出現有痰及氣促等病徵。他自7月6日起氣促情況加劇，院方同日為他採集呼吸道樣本，經中心的公共衞生化驗服務處檢測證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清（非1型）呈陽性反應。病人接受抗生素治療後情況好轉，現時情況穩定。

中心認為屬院內感染個案

由於病人在整個潛伏期內（6月26日至7月4日）在養和醫院留醫，中心認為屬院內感染個案，已派員到該醫院進行環境調查，以查找感染源頭。

病人潛伏期期間曾入住養和醫院普通病室單人房。中心已從涉事的大樓的水箱及病人入住過的病房採集了10個水樣本及6個環境樣本，正等候化驗結果。資料圖片

已從大樓水箱及病房採集10個水樣本及6個環境樣本 正候化驗結果

初步調查顯示，病人潛伏期期間曾入住該院普通病室的一間單人房間。中心已從涉事的大樓的水箱及病人入住過的病房採集了10個水樣本及6個環境樣本，正等候化驗結果。

中心亦已指示養和醫院暫停使用涉事病房的淋浴間，並盡快為相關病房的供水系統進行徹底消毒及安裝細菌過濾器。中心亦已向醫院提供健康及醫學監察建議，並會繼續密切監察措施執行情況。

此外，中心正安排曾與該病人於同期入住同一樓層的其他病人接受醫學監察，目前未有發現當中有其他人感染退伍軍人病。中心會繼續調查和跟進個案。



男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。