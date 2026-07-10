香港成LEAP East未來三年亞洲獨家主辦城市 上半年過百場大型活動登場 吸高端商務客留港

中東旗艦科技展LEAP East一連三日（7月8至10日）在香港圓滿舉行。今次是LEAP會議首次在沙特阿拉伯以外地區舉行，LEAP East未來3年將繼續選址香港舉辦。這不但突顯香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，亦進一步肯定香港作為國際會展之都及創新科技樞紐的重要地位。繼今年上半年有逾100個大型國際會展盛事在港舉行，未來將有更多涵蓋多元領域的大型國際會展盛事首度或再度在港舉辦，為香港經濟注入更大動力。

旅發局主席林建岳表示，LEAP East首次移師亞洲即選址香港舉行，旅發局與活動主辦方建立戰略夥伴關係，促成這項旗艦科技盛事未來三年在亞洲獨家落戶香港。這項重要合作不但彰顯國際業界對香港的信心，更進一步肯定香港作為國際會展之都及創新科技樞紐的重要地位。

香港盡攬全球三大創科盛事 鞏固國際創科樞紐地位

林建岳指出，全球加密貨幣暨 Web 3 活動Consensus 香港大會（Consensus Hong Kong）及亞洲最具影響力的Web3盛會之一香港Web3 嘉年華（Hong Kong Web3 Festival）已分別於今年2月及4月先後舉行，連同LEAP East落戶香港，香港已成為全球三大頂尖創科盛事的匯聚地，進一步鞏固香港作為國際創新科技樞紐及亞洲首選會展目的地的領先地位。

多項大型國際會展盛事接踵而來

他續稱，在旅發局成功爭取、促成或支持下，今年上半年已有超過100個大型國際會展盛事在香港舉行，未來更多享譽全球的大型國際會展盛事相繼選擇香港作為舉辦地，涵蓋醫療、食品科學技術、生活品味、創新科技、航空運輸、體育等多元領域，不僅發揮香港作為國際會展樞紐的獨特優勢，更重要的是吸納更多高增值過夜旅客一家大小來港，提升旅遊消費，惠及旅遊及相關業界，為香港經濟注入更大動力。

繼逾1.7萬人參與的第108屆獅子會國際年會（The 108th Lions International Convention）於上周在香港舉行後，更多大型國際會展盛事將首度或再度在港舉辦，包括：世界癌症大會 （World Cancer Congress）、世界食品科學與技術大會（World Congress of Food Science and Technology）、World Congress of the International Federation of Landscape Architects (IFLA) 2026、國際高端展覽 The Festival of Connoisseurs（TFOC）、國際獅子會遠東及東南亞年會（OSEAL Forum）等，雲集世界各地的相關行業翹楚，共同交流及開拓合作機遇。