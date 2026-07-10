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鄭秀文答謝會｜粉絲撐場稱對今晚演出沒特別要求 歌迷 :「她只要站在台上就行!」

社會
更新時間：19:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-10 HKT

鄭秀文（Sammi）原定今晚起一連3晚於啟德主場館舉行3場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，主辦方日前遺憾宣布，因舞台部件發生故障存在安全隱憂，為保障歌手及觀眾的安全，決定將演唱會延期舉行。為了彌補粉絲的失望，主辦單位決定於原定日期在啟德主場館舉辦「答謝會」，以回饋購票觀眾的支持。

歌迷 : 對今晚演出沒特別要求 「她只要站在台上就行」

來自西安的李小姐稱，已追隨鄭秀文近30年，2014年亦曾來港觀看演唱會。她形容今次安排順暢，抵港後乘坐大巴前往酒店途中，司機更全程播放鄭秀文歌曲，取票流程亦順利，令她們對活動更加期待。她指日後演唱會改期，仍會按公布日期再度來港，「哪怕明年、什麼時間都可以」。她表示此行在港停留三天，已購得兩場門票，尾場未能搶到，又指對今晚演出沒有特別要求，「她只要站在台上就行」，能再次見到偶像已感到很激動。

李小姐 : 改期不會造成不便 「點都會請到假嚟參加」

另一名來自韶關的李小姐表示，今次活動安排非常好，雖然並非正式演唱會，但能免費多看一場活動，感到更開心。她認為即使日後改期亦不會造成不便，「點都會請到假嚟參加」，並指鄭秀文的演唱會無論在哪舉行，她都會追隨前往。她表示自幼已喜歡鄭秀文，中學時期開始追看演出，過往亦曾多次購票入場。她稱對今晚的活動沒有特別要求，只要能見到偶像便感到滿意。

市民陳小姐表示，一張門票可觀看兩次活動，認為安排非常理想，「算係賺咗一場」。她指多年來一直追看鄭秀文演出，曾在香港及馬來西亞等地觀看，「佢去邊我去邊」。她希望演出地點不要太遠，但若較遠亦可順道多去幾個地方。

記者：蔡思宇

攝影 : 何健勇

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