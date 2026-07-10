前工程顧問涉收名錶以優待承辦商夫婦 3男女被裁定行賄受賄罪脫

時任連鎖快餐店工程顧問涉收承辦商夫婦送贈的逾8萬元名錶，繼而在投標中優待該承辦商公司。3人共被控接受及提供利益2罪，經審訊後，工程顧問今於西九龍裁判法院被裁定代理人接受利益罪脫，而被控向代理人提供利益罪的承辦商夫婦亦罪名不成立。裁判官劉綺雲指，無足夠證據顯示承辦商提早得知投標文件，亦不會有助中標。

官：招標清單內容存變數 得之無助中標

被告依次為45歲凌滿棠，時任MHK Restaurants Limited (MHK)工程顧問；48歲周志權，宏信裝修工程有限公司(宏信)工程經理；以及其妻子30歲陳芊儒，宏信董事及股東。

劉官裁決時指，證供顯示即使承辦商得悉開標結果，也不能推算其他承辦商的投標價，或因此調整自身的估價。而招標清單的內容存在變數，亦非絕對敏感資料，被告周志權極其量只是較早得悉相關資料。麥當勞選擇中標者的考慮眾多，獲得相關文件無助宏信中標。

被告凌滿棠受賄罪脫。資料圖片

劉官接納周志權以積極正面態度處理麥當勞的邀請，他向凌滿棠查詢項目資料是為了衡量自己能力。而凌滿棠因工作繁忙，情急之下直接發送文件予周志權亦可以理解。凌另有回答周志權特定分店裝修工程的查詢，從其角度而言，周志權的態度有利麥當勞。儘管凌滿棠的行為表面上違反麥當勞的守則及令人生疑，但法庭仍相信凌的解釋。

信納送錶只為感激教授法律知識及協助追款

周志權指涉案手錶是感謝凌滿棠在湊湊火鍋店的工程中，教導周及為他追討尾數。劉官認為周志權憑自己在2019年獲麥當勞邀請進行工程，當時凌滿棠尚未入職；而周志權不懂英文，凌滿棠協助是職責所在。劉官又指儘管周志權無在錄影會面提及湊湊火鍋店的工程，但他提到送錶因凌滿棠教授法律知識，可見是有關領取牌照的火鍋店，與僅需看圖紙作工程的麥當勞項目無關。

劉官續指，證供顯示被告陳芊儒以為周志權只是替凌滿棠買錶，不知道是送贈予凌滿棠，以及提取現金的目的。劉官信納3名被告的證供實在，終裁定全部罪脫。

控罪指，凌滿棠作為代理人，即MHK的僱員，於或約於2023年12月2日在香港，無合法權限或合理辯解而從周志權及陳芊儒接受利益，即一隻價值港幣83,800元的勞力士探險家型II名貴手錶；而周志權及陳芊儒，則被控於同日同地，無合法權限或合理辯解而向作為代理人的凌滿棠提供利益，即上述名貴手錶，作為該凌滿棠在與其主事人的事務或業務有關的事上，對宏信裝修工程有限公司予以或曾經予以優待的誘因或報酬，或由於該凌滿棠作出或曾經作出上述行為而接受該利益。

案件編號：WKCC790/2025

法庭記者：雷璟怡