佳兆業資本攜手鯤雲科技達成戰略合作 打造實體產業與自主算力雙輪驅動全新範式

按《星島環球網》報道，7月9日，星島環球主辦「2025年傑出領袖選舉」頒獎晚宴於深圳、香港兩地同步召開。

活動現場，星島新聞集團主席郭英成先生為鯤雲科技創始人兼CEO牛昕宇博士頒發傑出領袖出海企業獎項，表彰鯤雲科技在開創性可重構數據流AI芯片架構、國產算力技術創新、產業落地等領域取得的亮眼成果。

郭英成先生同時宣布：佳兆業資本與鯤雲科技達成深度全球戰略合作，雙方將合力打通實體產業場景智能化落地通道，開闢國產AI算力商業化落地與全球化出海新賽道。

技術與場景協同 打造「自研算力底座+全域場景運營」 差異化壁壘

本次合作將跳出行業普遍存在的淺層產品代銷模式，實現底層核心技術與實體產業資源深度綁定，打造市場獨有的全鏈路AI商業化閉環。

作為全球領先的國產人工智能算力供應商，鯤雲科技以自主開創性可重構數據流AI芯片CAISA為核心，打造高性能、低延時、高算力性價比的下一代人工智能計算平台，走出了差異化國產算力創新路線。

目前，鯤雲科技產品與技術已廣泛應用於智慧城市、智能製造、能源電力等多個領域，服務行業客戶超過2000家。

牛昕宇博士向郭英成先生贈予鯤雲自研CAISA芯片。

港股上市實體產業綜合平台佳兆業資本深耕全球城市運營與基建工程二十餘年，擁有覆蓋全國的產業園區、商業空間、城市公共配套全域場景資源，先後落地新加坡樟宜機場T3航站大樓、新加坡體育中心等國際標桿項目，具備長效運維、全球市場拓展一體化完整交付能力。

為承接本次AI算力全新業務，佳兆業資本已設立全資專業化運營主體佳芯數智科技，以此打通AI算力從研發到實體場景規模化商用的完整服務鏈路。

本次戰略合作中，雙方建立清晰深度協同分工體系，形成專屬聯動優勢。

鯤雲科技將輸出自研芯片、算力硬件與軟硬一體的解決方案核心技術；佳芯數智科技負責場景落地、全周期運營、海內外市場拓展。

同時佳芯數智科技將組建垂直行業專屬研發團隊，圍繞物業管理、鋼鐵化工、物流運輸、醫藥製造、智慧城市等七大賽道開發定制化行業模型，形成「技術聯合研發+全域場景運營」雙向迭代的獨特發展模式。

佳兆業資本與鯤雲科技達成策略合作。

現場企業家雲集，星河控股集團董事長黃楚龍、海雅集團董事局主席塗輝龍、香江集團董事局主席劉志強、建龍控股集團董事長張偉祥、薔薇控股董事長林治洪、廣東民企董事長楊振生、紅八方集團董事長陳鎮雄一同見證。

內外雙向布局 推進國產AI規模化落地與全球化出海

憑藉佳兆業資本與鯤雲科技雙方獨家資源優勢，合作業務將同步深耕國內廣闊產業市場、開拓海外增量藍海，構築內外雙循環增長格局，走出區別於純科技企業、傳統實體企業的特色發展路徑。

鯤雲科技創辦人兼CEO牛昕宇博士。

其中，對內依托自有場景打造標準化AI管控標桿樣板，依托標桿項目示範效應，面向工業製造企業、產業園區、頭部物管集團輸出成套AI算力解決方案，持續拓寬工業、城市服務領域客戶版圖，加速國產算力技術在實體產業批量落地。

對外依托佳兆業資本成熟的新加坡海外布局，搭建東南亞一體化銷售、運維服務網絡，面向當地市政工程、商業綜合體、產業園區輸出經過國內實景驗證的整套國產AI算力方案，實現自主可控算力技術合規出海。

緊扣新質生產力大局 構築獨有長期發展藍圖

本次戰略合作精準契合國家培育新質生產力、人工智能自立自強、算力供應鏈自主安全頂層戰略，開創實體產業與國產硬科技融合創新範式，構建佳兆業資本「實體產業+AI算力科技」雙輪驅動發展格局。

佳兆業資本執行總裁于蕙銘先生現場表示，人工智能下一階段最大的機會，不只在大模型、也不局限於算力、算法，而在於能不能走進千行百業，解決企業、產業的問題。佳兆業資本願意成為這樣的紐帶，一邊連接像鯤雲科技這樣優秀的科技企業，一邊連接傳統企業，成為人工智能走進實體產業的重要橋樑。

佳兆業資本執行總裁于蕙銘先生。

未來，雙方將持續深化聯合技術研發、全域場景落地、全球市場協同三大核心板塊，以自研算力賦能實體經濟提質，以實景場景釋放技術價值，以全球化出海拓寬產業增長空間，為國內人工智能產業高質量發展、國家數字科技自立自強持續輸出獨特價值。