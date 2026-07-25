香港棒球發展缺場地成難題 范駿華倡加速建白石體育園 推棒球商業化

香港棒球運動發展多年，惟場地及資源問題一直有局限。立法會議員、香港棒球總會永遠名譽會長范駿華表示，香港棒球發展「仍需努力」，目前不僅面對國際標準場地短缺的困境，在籌備職業球隊亦遇上資金阻力。他認為，團體運動是發展體育經濟的最佳途徑，長遠必須走向商業化。

場地未達國際標準 盼白石體育園盡快落成

范駿華指，現時晒草灣及獅子山棒球場不符合國際比賽標準，其中前者只能舉辦亞洲盃級別賽事，無法承辦亞洲錦標賽或世界盃等高標準賽事，且平日有多達五支球隊同時訓練，環境擠迫及危險。

政府早於2017年提出興建白石體育園，計劃興建附設觀眾席的國際標準棒球場及練習設施，惟一直未有新進展。他期望在香港首份「五年規劃」，能重新爭取將白石體育園納入規劃。至於室內場地，范駿華曾建議將石硤尾配水庫遊樂場棒球場附近的天橋底改建為打擊籠，惟與康文署交涉多年，未有下文。他指，全港僅約3000人參與棒球運動，興建室內打擊籠需視乎是否有商業機構願意投資建設。

團體運動延續性強 倡商業化推動體育經濟

對於內地舉辦的中國棒球城市聯賽（CBL），部分香港球員目前已加入福州海峽隊參與短期比賽。范駿華期望香港能擁有專屬的球隊參賽，但成立職業球隊必須支付球員薪酬，坦言政府不會資助職業聯賽，而目前尚未找到贊助商支持，令組隊遇上資金困難。

寄語香港棒球未來，范駿華以「仍需努力」作結，盼政府及市民給予更多關注與資源。他強調棒球作為團體運動，是發展體育經濟的絕佳途徑，有別於個人運動在明星運動員退役後便容易失去討論度，團體運動強調整個球隊的品牌形象與歷史文化，球迷能一代接一代累積與傳承；透過建立高水平的團隊，能帶動球員、教練、周邊紀念品及裝備製造等龐大市場。他認為香港棒球要提升水平，無可避免要逐漸商業化，成為體育經濟的重要一環。

記者：陳耀霆