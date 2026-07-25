專訪｜香港少棒隊U13亞洲盃創歷史 勇挫日本等強隊 小將盼成全職球手、增練習場地

棒球在香港屬小眾運動，但上月在台北舉行2026世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃，一眾港隊成員過關斬將，先後擊敗傳統棒球強國日本，再勇挫東道主中華台北隊，最終在決賽僅敗予韓國取得亞軍，但已創下歷來最佳成績。《星島》專訪其中三位功臣——陳樂滔、陳磊謙與陳磊展，及初代少棒成員「沙燕隊」的陳樂滔父親，揭開這群熱血少年的棒球故事，也談及對香港棒球發展的期盼。

父輩啟蒙傳承 犧牲娛樂兼顧學業

這三位少年的棒球路，皆源於父親的啟蒙與傳承。效力深水埗棒球會的陳樂滔，因父親是前棒球員，從小受到栽培；效力西九龍棒球會的陳磊謙與陳磊展，則在教練父親的耳濡目染下開始揮棒。

面對繁重學業與高強度訓練，他們表示犧牲了平時的娛樂和休息時間，盡量在學校完成功課，只為在球場上爭取更多練習機會。隨着技術累積、與隊友合作，棒球已不止是父親的期望，而是人生不可或缺的熱情與成就感來源。

無懼強敵日本轟全壘打 團隊齊心逆轉勝

談及今屆亞洲盃最深刻畫面，對身兼投手、捕手及外野手的陳樂滔來說，無疑是對陣世界勁旅日本隊，當時他從對方最強投手手中，轟出一支全壘打。一壘手兼投手陳磊謙則說，對印尼一戰最深刻，他主投四局並多次狂飆「三振」，創下個人在賽事中最長的投球局數；陳磊展則對台灣一戰，擊出關鍵「安打」送回分數記憶猶新。

面對日本隊，小將沒有怯場，隊員付間互相鼓勵「No pressure」，教練亦在換局時穩定軍心，指示球員不要理會之前的失誤，專注當下。三人說，這種互相扶持的團隊氣氛，正是他們能穩定發揮並反勝對手的關鍵。經過今次賽事，三人對未來發展有更遠大規劃，希望有朝一日能成為國際級職業棒球員，即使這條路在香港崎嶇漫長。

第一代少棒隊成員：棒球場地匱乏 冀增室內場

不過，香港棒球發展的困境並不容易克服。陳樂滔的父親是香港第一代少棒隊「沙燕隊」成員，當年受「山狗校長」盧光輝感染而愛上棒球。他指本港棒球配套有局限，以晒草灣棒球場為例，規模雖符合比賽標準，但觀眾席位僅有十多個，不利於推廣賽事。此外，香港目前缺乏由政府提供預約的公共室內棒球練習場，在天雨影響下，球員無法進行訓練；若球員在屋邨公園或一般康樂場地練習，亦常因安全規定而被管理員勸退。

他提到，日韓等地有充足場地及支援，相比之下，香港棒球運動面對練習時間、場地不足的客觀條件限制，較難長期維持具國際競爭力的隊伍。今次U13代表隊在亞洲盃取得的成績，反映了本港年輕球員的潛力，他期望未來香港政府能進一步改善室內及室外的棒球訓練設施，為棒球運動員提供更穩定的發展環境。他又對兒子的努力感到滿意，堅信「沒有差的球員，只有懶的球員」。

記者：陳耀霆