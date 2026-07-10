白石角站｜區議員關注項目造價 發展局：估算地皮收益足以支撐 重申以2033年通車為目標

政府公布推展白石角站發展項目，方案包括重置教大運動中心，並撥出兩塊共9公頃土地由港鐵發展私樓作融資。大埔區議會社會福利、房屋及發展規劃委員會今日（10日）討論有關方案，有區議員關注白石角站能否如期在2033年通車，以及項目造價，發展局預料兩幅地皮收益足以支撐用地設施，並重申以2033年通車為目標。

區議員關注會否設獨立監察機制定期匯報

民建聯議員黃偉憧關注政府會否設立獨立的監察機制，定期向區議會匯報各類工程的進度。他認為匯報範圍不應僅限於車站工程，其他相關的收地項目或換地項目的進展情況，也應納入匯報之列。發展局首席助理秘書長（規劃及地政）區頴恩沒正面回應，但指出由於車站鄰近多個住宅群，夜間施工存在技術複雜性及成本較高的問題，強調工程必須符合所有環保條例，確保不會對居民造成噪音滋擾，又指吐露港公路是本港不可或缺的重要交通樞紐，團隊會確保不影響翌日早上繁忙時段的行車暢順。

經民聯羅曉楓關注現時選址會否影響項目進度，又詢問增建車站會否影響港鐵東鐵綫的候車時間，促請政府藉新站工程優化信號系統加密班次至兩分鐘一班，增設大埔頭班車，重組周邊巴士及小巴路線。路政署鐵路拓展處統籌組組長黎國忠強調，過去7年項目發展並無怠慢，發展局及港鐵公司等一直有進行很多前期工作；白石角車站是在營運中的東鐵綫上興建，面對較多施工限制，很多工序需要在晚上收車後才能進行，但會考慮採用組裝合成等創新方法處理，加快工程進度。

區議員倡車站名稱加入科創字眼

新社聯溫官球倡議參考粉嶺繞道橫向轉體技術，引入新式橋樑建造方案縮減80多米行人天橋工期。他認為白石角緊鄰科學園，建議車站名稱加入科創相關字眼，天橋及車站設計融合太陽能、環保元素，預留無人車、無人機接駁位置。他又提出，重置後的教大運動中心可預留場地，供地區足球青訓梯隊使用。

當局回應指，團隊會聯同路政署一併評估新式橋樑技術的安全、成本與可行性，在風險可控前提下研究採用；車站命名將留待後期諮詢地區意見，明年再作定案，天橋及車站外觀設計會融入科技環保概念。至於足球訓練場地需求，當局會轉介予教大校方，安排地區體育代表與校董直接商討場地共享安排。

發展局重申2033年通車目標維持不變

區頴恩重申，2033年通車目標維持不變，會完整收納所有議員提出的意見，全部納入下一階段詳細設計、交通及財務評估，並持續與大埔區議會保持定期溝通，平衡工程進度、居民生活、科創產業發展與地區民生配套，令白石角站成為舒緩大埔交通壓力、帶動東部創科走廊發展的重要民生基建。

至於捲入宏福苑爭議民建聯黃碧嬌有現身出席會議，但未有發言。

實習記者、攝影：張頌恩

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