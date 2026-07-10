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涉誇大服務時數騙130萬元社署津貼 護理機構董事及服務主任被控串謀詐騙

社會
更新時間：15:50 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:50 2026-07-10 HKT

2名私營護理機構董事及1名照顧服務主任涉嫌向社署誇大照顧員上門服務時數逾5,000小時，詐騙「長者社區照顧服務券」(「社區券」)計劃津貼共逾130萬元。3人同被控2項串謀詐騙罪，今於東區裁判法院首次提堂，均暫毋須答辯。控方申請押後以準備轉介區院文件，獲暫委裁判官鍾穎詩批准。3名被告各獲准以1萬至5萬元保釋，須遵守不得接觸控方證人，不得返回案發地點的條件。

被告依次為55歲註冊護士兼關愛健康協會有限公司(關愛健康協會)董事路婉儀，58歲關愛健康協會及靈光醫養復康有限公司(靈光)的照顧服務主任麥翠珊，及49歲註冊職業治療師兼靈光董事陳汝威。

三被告同被控兩項串謀詐騙罪

3人同被控於2023年11月22日至2025年5月31日期間 (包括首尾兩天)，在香港，與吳君怡、楊梓頌、招家輝 、何敏宜、方漪筠、陳永娟、司徒麗燕、陳舵、蔣麗嫻及葉嘉慧一同串謀詐騙香港特別行政區政府社會福利署 ，即不誠實及虛假地表示代表靈光醫養復康有限公司，及關愛健康協會有限公司提交的值勤記錄真確無誤，從而誘使社會福利署分別批出上述兩間公司的長者社區照顧服務劵資助申請，並向公司支付有關款項。

「社區券」計劃直接資助合資格長者使用認可服務單位提供的「家居照顧服務」及「日間護理中心服務」。案發時，關愛健康協會及靈光同為計劃的認可服務單位，為「社區券」使用者提供服務後，須向社署提交值勤記錄以申領津貼。

案件編號：ESCC1660/2026
本報記者

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