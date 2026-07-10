亂過馬路案審91天 辯方律師入稟告律政司等 律政司及原審控方大律師提出剔除申索

原只需2日審訊的行人不小心過馬路傳票案審足91日，期間時任特委裁判官何麗明與辯方律師在庭上針鋒相對，最終何麗明裁定被告罪脫，但頒令辯方大狀及律師須支付62萬元「虛耗訟費」，兩人後來上訴得直，訟費被擱置。兩人事隔3年後入稟高等法院，向何麗明、原審控方大律師關文渭及律政司等追討共2140萬元。關和律政司均向法庭提出剔除原告申索，法庭將排期一同處理雙方傳票，屆時將由聆案官處理。

原告為大律師梁耀祥及律師侯振輝；4名被告依次為大律師關文渭、負責不小心過馬路案（ESS39884/2016）的律政司人員、前特委裁判官何麗明及律政司司長。

一度申請以中文陳詞 後同意以英文處理

案件今（10日）於司法常務官鄺卓宏席前進行聆訊，親自行事的梁耀祥一度申請以中文陳詞，「我尋晚瞓得唔好，驚講得唔清楚」，惟鄺官重申將以英文處理聆訊，又指梁身為大律師，應有能力處理。梁遂同意以英文處理，但指其對答可能會較為緩慢。

除了何麗明以外，其餘3方被告均提出剔除原告申索的傳票，而原告方亦有傳票申請披露處理案件的律政司人員身份。律政司一方回應時，指出相關人員只是在履行其公職，如果須追溯責任，最終會歸於律政司司長，而當時的刑事檢控專員亦與現時非同一人。

律政司一方希望法庭先處理剔除申索傳票

律政司一方希望法庭先處理剔除申索的傳票，及後再處理披露律政司人員身份的傳票。鄺官同意此觀點，認為如果原告針對律政司的申索被剔除，那便毋須再處理披露身份的傳票。

鄺官亦關注，關一方提出的剔除傳票，是否應與律政司的傳票一同處理。原告方同意案情及證據上會有重疊之處，而原告方的立場亦是關和律政司串謀行事，延長審訊以圖利，但兩者的角色有所不同，希望可分別處理；被告方則認為應一同處理。

鄺官考慮到，兩張傳票的議題會重疊，而且關一方亦可能會倚賴律政司提出的事實證據，再加上法庭資源珍貴及為免出現分歧裁決，故決定兩張傳票一同處理。案件押後再訊，以待排期，屆時將由聆案官聽取雙方陳詞。

案件編號：HCA 1900/2025

法庭記者：王仁昌

