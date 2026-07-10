西醫戴港盛涉濫發免針紙案 診所姑娘憶戴自稱跟足衛生署指引 又指「疫苗太快推出市面」

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌於2022年6月至9月，向病人濫發過千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17項罪，2名被告否認控罪受審。時任診所姑娘今早於區域法院作供，指戴港盛「話佢跟足衛生署指引」，曾解釋原因指「一個疫苗出來要經過動物身上做實驗，但呢啲疫苗太快推出市面，可能對人體產生過敏」。

姑娘指每日近九成求診者要求開免針紙無人被拒

控方傳召時任診所姑娘陳琦及張錦美作供，2人同獲免予起訴。陳琦交代畢業自紐西蘭大學，2022年9月在診所任職，日常要先為病人登記，量度體溫，主要負責聽電話預約，同事何潔怡負責為戴港盛傳遞文件，張錦美則負責操作電腦用醫健通簽發「免針紙」，陳則甚少簽發「免針紙」，而收費由戴港盛親自負責，陳從病人口中得知費用為4000元。

陳琦指前任姑娘田宇曾教導她用醫健通簽發「免針紙」，從中剔選「曾對如接種須知所述復必泰活性物質或其他成分有過敏反應」，以及「對其他滅活疫苗；或如接種須知所述「克爾來福」疫苗中的任何成分有過敏史；過往發生過疫苗嚴重過敏反應」做簽發理由。陳琦提到工作期間戴港盛曾解釋原因指「一個疫苗出來要經過動物身上做實驗，但呢啲疫苗太快推出市面，可能對人體產生過敏」。陳琦指求診病人眾多，每日營業前已經「好多人排緊」，當中八九成要求「免針紙」，沒有人被拒，而戴港盛「佢話佢跟足衛生署指引」。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：陳子豪