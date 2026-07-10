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涉扮政府人員訛稱他人受查圖騙財 男學生被控欺詐等5罪

社會
更新時間：12:21 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:21 2026-07-10 HKT

17歲男學生涉於今年6月至7月間自稱政府人員，向不同人士謊稱對方正受刑事調查，繼而騙取金錢。男生被控欺詐等5罪，今於沙田裁判法院首次提堂，暫時毋須答辯。裁判官黃國輝應申請押後案件至9月4日再訊，以待進一步調查，包括認人手續及查看閉路電視等。被告申請保釋被拒，須還押候訊。

被告王梓明，被控4項欺詐罪及1項企圖欺詐罪。控罪指被告於今年6月14日、6月15日、6月27日、7月2日，在香港5度藉作欺騙，即分別向張國亮、張惠英 、⿈采盈、彭永康及郭俊宏，虛假地表示被告是政府⼈員及上述人士正受刑事調查，並意圖詐騙⽽企圖誘使上述人士交出⾦錢。

案件編號：STCC2540/2026
法庭記者：雷璟怡

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