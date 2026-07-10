機構辦大灣區安老服務考察團 高永文冀推動兩地銀髮經濟產業鏈

大灣區醫療專業發展協會聯同香港新家園協會舉辦考察團，今明兩日到訪深圳、東莞、廣州等地，了解大灣區安老及醫療養老服務，並與業界進行交流。考察團榮譽領隊之一、行政會議非官守議員高永文指，現時本港私營安老服務亦存在缺口，即使每月需兩、三萬元的服務亦未必很理想，而高端則隨時高達8至10萬，未必能滿足未來中產或以上人士的安老需要。今次考察團有近50人，主要來自醫護界，以及資訊科技界，期望藉此了解不同級別的安老服務，期望了解服務詳情，整合資料供市民參考，同時向業界及政府反映服務痛點，推動兩地搭建銀髮經濟產業鏈。

整合資料向業界及政府反映痛點

高永文說，隨本港人口老齡化，未來社會長者人口增加，會有不同程度的照顧需求。近年越來越多人選擇北上安老，故決定舉辦考察團，除了希望為有需要人士整合資料，例如不同醫院、院舍的收費及服務詳情等之外，亦希望了解本地長者到大灣區安老的難處，並向內地業界、政府以及港府反映，為本港長者提供更多安老選擇。考察團會到訪不同種類的安老院舍，包括政府廣東計劃覆蓋的院舍，以及提供醫療養老服務的醫院等，了解不同服務模式，未來亦會收集更多資料，再作進一步考察。

另一位榮譽領隊、立法會議員陳恒鑌就指，近年在大灣區安老的議題備受關注，不少長者亦有意跨境安老，惟因不同難處而只能留港。他續指，有長者擔心在內地使用安老服務，一旦出現糾紛便難以處理；有人擔心內地的醫療保險未必覆蓋特效藥、標靶藥等等；亦有人因本港稅務安排上，子女供養父母的免稅額需要父母「通常居住」，一旦到內地安老便會損失稅務優惠。他說，未來會繼續向政府反映有關問題，亦希望透過考察團了解大灣區安老服務情況，再向政府反映，希望讓長者有更多選擇，更安心使用大灣區安老服務。

團長：目的是推動「南下就醫，北上養老」雙向通道

考察團團長、大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，人口老化下，本港市場將出現重大改變，銀髮經濟將是重要產業之一，未來5至10年，本港每3至4人中便有一人是「銀髮族」。協會希望成為先行者，率先推動銀髮經濟產業發展，透過「優醫通」平台，推動「南下北上」的雙向服務格局。北上方面，協會收到不少北上港人求助，例如遇上意外、感到不適，卻不知如何求助。未來會於平台上推出緊急事故應變手冊，方便市民應對突發事故。協會也會與保險公司合作，在平台上提供相關處理保險的辦法等等。同時亦會推出「香港品牌計劃」，向內地推廣，協助本港的醫療健康產業打進內地市場。至於南下方面，他說協會將與不同的內地線上醫療資訊平台，向內地高端客戶推廣本港具優勢的醫療項目，例如癌症治療、再生醫學等。

蕭又提到，今次考察團主要目的是推動「南下就醫，北上養老」的雙向通道，考察後會製作報告，協助推動銀髮經濟。

記者：伍萬庭

攝影：何君健

