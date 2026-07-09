第三屆香港時裝薈啓動禮舉行 羅淑佩 : 非常期待時裝薈8大旗艦節目

由政府主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處牽頭和資助的第三屆香港時裝薈，今日（9日）在香港藝術館舉行啓動禮。文體旅局局長羅淑佩及一眾節目主辦單位代表出席主禮。

羅淑佩致辭時宣布，本屆香港時裝薈將於9月1日至14日載譽歸來，主題為「Rhythm of the Heart」，匯集由6個行業機構舉辦的8項旗艦節目，並首度與香港貿發局主辦的年度時裝盛事CENTRESTAGE結合，以產生更強的協同效應。她表示，政府將繼續與業界並肩同行，推動香港時裝業在國際舞台上綻放光芒。

羅淑佩晚上於社交平台發文，指今日十分開心見到很多年輕的香港設計師，雖然每位只展示一兩件作品，卻已經足以讓她留下深刻印象，並初步了解他們的設計風格和意念。她直言非常期待在9月1日至14日香港時裝薈的8大節目和Wear’s Hong Kong pop-up stores ，再仔細欣賞他們的作品！

今屆香港時裝薈由文創處牽頭，聯同香港貿發局、香港設計中心、製衣業訓練局、香港時裝設計師協會、香港時裝協會及香港知專設計學院精心策劃，活動內容豐富多樣，涵蓋高級訂製、跨地域男裝、牛仔文化及可持續設計等領域。為期兩星期的時裝薈將讓香港化身為中西時尚文化薈萃與創意交流的璀璨舞台，不僅展示香港及國際新進時裝設計師的創意力量，更將香港的澎湃活力傳遞予廣大市民和海內外時尚潮流愛好者。