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狗隻入食肆︱狗主超開心：終可與「親人」舒服地用膳 已自備紙巾隨時準備為愛犬清理排泄物

社會
更新時間：19:21 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:21 2026-07-09 HKT

容許狗隻進入食肆措施今日（9日）起生效。西九文化區不少食肆已準備好迎接狗主帶同狗隻進內進。《星島》記者到訪其中一間獲批餐廳，現場已有幾位客人攜狗用餐，訪問期間，犬隻雖偶有吠聲，但基本表現平靜。

狗主胡生：能和「親人」外出用膳非常高興

胡先生攜同兩隻狗前來，表示以往一直未有機會帶狗進入室內食肆，現在終於可以與愛犬一同在室內舒適地用餐，感到十分開心，形容狗狗就像自己的親人，能和親人外出用膳非常高興。

被問及有否需要由餐廳提供清潔用品，胡先生強調，大部分狗主都非常自律，自己與愛犬出街時必定自備水、紙巾等，隨時準備為狗隻清理排泄物，相信不構成問題。至於會否擔心愛寵與其他狗隻發生衝突，胡先生則指，即使不進入餐廳，在公眾地方放狗時亦會遇上其他狗隻，若對方有攻擊性就不會靠近，而個性溫純的狗則自然能夠共融。

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狗主Cindy冀加強教育 培養人與動物共融意識

另一狗主Cindy則帶同邊境牧羊犬前來用膳，她希望未來能有更多寵物友善設備，例如狗公園等。她又期望有更多宣傳教育，除狗隻外，亦希望社會包容流浪動物和野豬等。她認為，若能從教育小朋友人和動物共融的意識開始，城市會越來越好。目前每間寵物友善餐廳的具體規定不一，她表示前往寵物友善餐廳前會預先了解規矩，確保進入餐廳時不會發生任何問題。

酒吧負責人: 三成客人帶狗隻前來  冀生意可提升兩至三成

酒吧「留白Livehouse」東主麥先生接受訪問時表示，首日運作情況大致穩定，餐廳會繼續觀察，其後再因應食環署指引及顧客意見優化安排。餐廳已將大約三分之一的用餐區域劃分為「狗隻餐飲區」，其餘則為「非狗隻餐飲區」，讓喜歡和不喜歡狗隻的顧客都可安心用膳；同時亦已作多項安排，包括安裝多個固定狗繩的扣子，在入口當眼處張貼指引，狗主入場前介紹店舖規定等。

就他所觀察，餐廳大概有三成的客人攜帶狗隻前來，期望最後生意可提升兩至三成。同時，店會售賣一些預先包裝的狗隻零食，滿足狗的需要。

至於新措施會否增加工作量，麥先生坦言「一定會增加」，因餐廳需同時照顧不同狗主及寵物。他強調，衛生在餐飲業至關重要，故措施實行初期會盡量安排同事參與訓練。目前餐廳已為前線員工提供額外培訓，確保他們清楚條例細節，亦制定了應對突發情況的流程指引，當出現異常狀況時，員工可按部就班處理。他續指，餐廳職員會在狗主進入前觀察狗隻情緒是否穩定，因室內環境有食物氣味及其他狗隻，容易令寵物興奮。狗隻入座後，餐廳會提供尿墊，並嚴格規定狗隻不可坐上椅子或桌面，確保食物安全。

記者：周育瑩

攝影：何家豪

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