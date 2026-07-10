每日雜誌｜保護遺棄動物 助養貓狗做「契爺契媽」 提供穩定醫療資源 可再過渡成領養人

近日，有市民在社交平台分享助養流浪動物的照片及故事，意外吸引不少網民關注，甚至主動加入助養行列。「助養」同樣能建立一段真實的情感聯繫——有人憑藉耐心與陪伴，與助養動物由陌生變得親密，終由「助養人」變成「領養人」；有患病流浪動物因助養獲得穩定醫療資源。有動物組織希望，透過助養讓未能親自飼養寵物的人有機會參與照顧，並增加動物被領養的機會。有學者認為，在居住空間有限、生活節奏急速的香港，助養為市民提供參與動物福利的另一種方式，更有助推動公眾認識棄養及動物權益等議題。

隨着棄養動物數量增多，不少動物組織面對營運壓力。

一隻三花貓慢悠悠走過，旁邊籠子裏突然伸出一隻毛茸茸的肉掌，輕輕按在牠的臉上……逗趣一幕被拍下後，迅速俘獲不少網友的心。帖文下方湧現大量留言，不少人分享助養經歷。有人表示已助養4隻貓狗，每次收到照片和近況更新都充滿期待；有人分享探訪時助養的貓隻十分親人，更有網民看過帖文後隨即響應加入，留言稱「即刻成為了助養者」。

本港不少動物組織設有助養計劃，市民只需每月定額捐款，就能成為流浪動物的「契爺」或「契媽」，資助飼料、醫療及日常照顧等開支。

保護遺棄動物協會推行助養計劃已逾20年，創辦人陳淑娟表示，基於「不殺不棄」的宗旨，所有救助動物除非獲領養，否則會照顧至終老。她透露，現時協會約有200隻動物開放助養，每年參與人數約1000人。助養人每4個月會收到動物的相片、影片及近況，如動物因病住院，協會亦會主動交代治療進度；助養人更可預約探訪動物，並獲邀參與動物的生日會。

保護遺棄動物協會創辦人陳淑娟說，助養人每4個月會收到動物的更新近況。 受訪者提供

陳淑娟表示，協會現時約有200隻動物開放予公眾助養。 受訪者提供

香港群貓會也表示，該會全靠外間捐款營運，受傷或患病貓隻的醫療費用及起居飲食均有成本，因此推出助養計劃給善心人每月捐款助養。

治療開支大 部分難覓領養家庭

香港拯救貓狗協會則於10年前推出助養計劃。職員Shelby說，部分貓狗不親近人、難與其他動物相處，或需持續覆診並承擔較高醫療開支，較難覓得領養家庭，只能長期留舍，需靠助養計劃提供持續支援。現時該會照顧逾200隻貓狗，其中約120隻納入助養計劃，每月助養人數約350至400人。

香港拯救貓狗協會職員Shelby稱，助養捐款主要用作支付動物的醫療及日常開支。 受訪者提供

Shelby表示，部分助養人雖有領養動物的意願，惟受限於居住環境或家庭因素，如住所禁止養狗，或家中已飼養數隻寵物，因此改以助養方式支持。

Shelby提到，部分動物因需持續覆診及承擔較高醫療費，較難覓得領養家庭。 受訪者提供

除了提供經濟支援，助養更能讓人寵建立情感連結。陳淑娟憶述，曾有助養人首次探訪時，狗隻因害怕而躲在椅子下。她說，協會其後向助養人解釋狗隻背後的故事，隨着對方持續探訪，狗隻逐漸願意主動接觸，「能看到他們的關係變得很親密。」

她指，近年協會照顧不少中老年動物，部分助養人相處後認為年邁動物更適合自己的生活節奏，願意陪伴牠們走完生命最後一段路，「也是一件有意義的事。」

香港群貓會亦分享，數年前曾有貓隻遭人蓄意淋上腐蝕性液體，導致背部嚴重受傷，由於醫療費用驚人，求助人無力負擔，該會於社交平台發文後獲迴響，大批網民參與助養及捐款，令貓隻得以接受適切治療及後續照顧。貓隻雖留下永久傷痕及容易有皮膚問題，但幸運地尋獲合適家庭領養，亦有助養人參與計劃1個月後，便申請領養其助養的貓隻。

棄養數量近年有回升趨勢

本港棄養動物數量近年有回升趨勢。根據立法會《數據透視》，疫情期間不少市民因居家時間增加而飼養「疫情寵物」，惟至2023及2024年棄養個案回升，領養率則下跌。文件亦指出，漁護署接收的貓狗許多存在健康問題，加上數量日益增加，需要人道處理的貓狗總數，由2022年的334隻，增至2024年的581隻。

面對日益龐大的長期照顧開支，助養亦逐漸成為不少動物組織的收入來源之一。陳淑娟表示，助養收入目前佔協會整體收入約60%至70%，讓協會可較有預算地安排人手、購買飼料及支付醫療費，不必每月憂慮資金不足。

香港群貓會亦形容，助養計劃是重要的長期現金流，佔全年捐款收入超過一半，主要用於租金、糧砂及醫療費。她坦言，助養並無契約綁定，義工需付出心力和時間製作電子卡，冀維繫溝通，「令助養人知道付出的一分一毫均用在貓貓身上。」

Shelby指，該會透過籌款、教育活動及提供義工培訓等不同渠道增加收入，加上助養計劃的捐款，能確保基本收益，「但（動物）一病要看醫生就很難支撐」。她表示，該會計劃與資訊科技公司合作，提升網站功能，希望建立更全面及自動化的助養平台。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄表示，助養為市民提供參與動物福利的方式。 受訪者提供

分享近況或探訪助建情感連結

香港大學社會工作及社會行政學系副教授兼臨床心理學家黃蔚澄認為，持續向助養人分享動物近況並安排探訪，能有助建立情感連結，增加助養動力。他指出，不少動物組織面對財政困難，若有助養支持，相信能將更多時間投放於照顧動物。

他亦提到，近年有動物組織涉負面事件，影響公眾信任及捐款意欲。他建議，動物組織可考慮與人工智能（AI）或科技公司合作，建立具可信度的大型助養平台，確保捐款用於動物，毋需每個動物組織各自尋找助養者。

至於助養會否削弱領養意欲，他認為部分年老、患病或傷殘動物本已難找到主人，市民選擇助養，對動物組織而言「有好過沒有」。他相信，真正關心動物且具備條件的人士，仍會認真考慮領養。

對助養者身心具正面影響

助養不僅能穩定支援流浪動物，對助養者本身亦具正面心理影響。

黃蔚澄引述研究指，飼養伴侶動物有助建立生活規律、增加社交及獲得陪伴感，有助改善身心健康，然而本港生活節奏急速，不少照顧工作由外傭分擔，相關心理效益未必如海外研究般明顯。

黃蔚澄指出，飼養動物能為生活建立固定規律，動物亦能提供陪伴及被愛的感覺。

他提到，相比之下，助養毋須承擔日常照顧，但定期捐款支持動物的生活及醫療開支，同樣能感受到正在為一個生命付出。他以助養兒童為例，指助養人即使1年只收到1封回信，仍會感到欣慰，「會覺得自己對世界有點貢獻。」

不過，單靠助養並不足以長遠提升社會對動物權益的關注。他分享，日前到中學講解，發現大部分學生認識不深，但聽畢均表現出濃厚興趣。有學生表示，若非曾到狗場擔任義工，從不知道本港存在大量棄養個案，亦有學生首次得知繁殖場狗隻在失去繁殖能力後或遭遺棄。

他建議，可從學校教育開始，中小學階段讓學生接觸人與動物關係、動物權益等議題，通過親身接觸才能更理解動物處境，培養對有關議題的關注。

記者：潘明卉