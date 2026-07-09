狗隻入食肆︱謝展寰：最快半年後接受下階段約千個名額申請 倘接受程度高或全面放寬限制

首批約900間獲准食肆今日（9日）起可容許顧客攜帶狗隻進入。環境及生態局局長謝展寰今午到西九文化區了解首日推行情況，他表示，預計最快半年後接受下階段申請，料再批出多1000個牌照名額。他又指，若社會接受程度高、運作順利，長遠或取消名額限制，全面放寬。

最快半年後接受下階段申請 增1000個名額

部分食肆受地契條款限制，不容許狗隻進入，卻在獲批牌照後才被取消資格。謝展寰強調責任在申請者一方，指政府要求申請人在申請牌照前確認場所容許狗隻進入，若事後發現不符資格，政府便無法發出牌照。至於為何在批出牌照後才收回，他表示個別情況有待食環署同事進一步了解。

食環署安排專隊逐一探訪中籤食肆

有獲批餐廳稱仍未準備好，拒絕狗隻內進，謝展寰解釋，不同食肆準備所需時間有異，部分餐廳在中籤後才開始籌備，需時較長，可以理解。他指食環署已安排專隊逐一探訪中籤食肆，提供指引並講解法例要求，亦會就營運困難給予建議。

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食環署長袁旭健：適應期內會「先勸喻後執法」

謝展寰今午到西九文化區的食肆了解新措施實施首日情況，形容視察的餐廳「做足準備」，指狗主顧客都積極配合，場面氣氛融洽。他表示，政府會以「小步走」方式推進人寵共融文化，並會密切留意首階段運作情況，與業界保持溝通，按需要優化安排。

食環署署長袁旭健表示，新措施實施初期設一個月適應期，期間若食肆有違規行為，會「先勸喻，後執法」，盡量不會即時檢控。他指署方已成立約90人的專隊，每日到訪已獲批食肆了解運作情況並提供指引及協助，讓業界盡快適應新規。

被問及若狗隻在餐廳內不停吠叫如何處理，袁旭健指，食環署指引已清晰列明，若出現狗隻撲向他人或狂吠等情況，餐廳負責人可勸喻顧客帶同狗隻離開。他認為極端噪音屬罕見情況，若噪音滋擾至餐廳以外的地方，則會按一般噪音處理程序跟進。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，樂見在場的其他客人認同餐廳有安排足夠空間，看到狗隻亦覺可愛，表示日後會多多前來。她指除了食肆之外，未來亦希望在交通網絡等範疇推行相關措施，希望能成功平衡各界聲音，成功建設人寵共融的城市。

食物安全及環境衞生事務委員會副主席楊永杰坦言自己怕狗，今日前來便希望了解餐廳對怕狗人士的安排如何。他認為今日狀況良好，餐廳內設有不同區域，抗拒狗的客人可坐在非人寵共融區。他強調，怕狗人士在措施實行後依舊有選擇，不必擔心失去選擇空間。他指出，現場看到餐廳有售賣本地製作的包裝寵物零食，希望未來有更多食肆成為寵物友善餐廳，相關產品也可帶動人寵共融經濟向前發展。

記者：周育瑩

攝影：何家豪