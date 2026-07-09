白石角站｜陳克勤：新站助連接科學園與北部都會區 具戰略關鍵作用

港鐵東鐵綫白石角站籌劃多年，今日（9日）終迎來關鍵進展，政府批出位於白石角用地（現時主要為教大運動中心用地）和位於鄰區馬鞍山大水坑用地，以物業發展權模式批予港鐵作私人住宅發展，為整個項目融資。民建聯主席、立法會新界東北議員陳克勤表示，該車站具有重要的戰略意義，同時亦能切實解決區內問題。現時科學園與未來的新田科技城及北部都會區之間缺乏鐵路連接，主要依賴巴士服務。若日後兩個科技園區需要聯動發展，興建鐵路連接至關重要，白石角站在此發揮了關鍵的戰略作用。

增設白石角站具有實際需要

陳克勤表示，目前白石角居住人口約兩萬多，工作人口相若，但未來工作人口預計將增至五萬人，指一個五萬人的社區，若僅靠巴士、小巴或私家車出行，並非理想方案，因此增設白石角站具有實際需要。

政府批出物業發展權模式較合理 可免用公帑

在融資方面，陳克勤指無論是單純依靠港鐵乘客分擔成本，或是由庫房直接撥款，均未必合適。他認為，政府提出的物業發展模式較為合理，既能避免動用公帑，亦能有效控制財政風險，日後若工程超支，相關開支將由港鐵自行承擔，因此無論從戰略、居民出行還是財政控制的角度來看，以新方法推展白石角站項目均是合適之舉。

陳克勤表示，原先位於教大運動場的選址較為偏僻，靠近大埔方向，且周邊住宅數目不多。新的選址則南移至靠近中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角屋苑「嘉熙」的對面，位於整個白石角區域的中心位置。居民或工作者日後只需經由新建的行人天橋，步行約三至五分鐘即可到達新車站。

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須增設全新公共交通交匯處 兼提供生活配套設施

不過，陳克勤亦承認新車站無法覆蓋整個白石角，部分較偏遠的科學園大樓仍需要依靠小巴接駁。因此，他認為除了新車站，一個全新的公共交通交匯處亦是必須。同時，當區居民亦希望藉此機會增設街市、社福設施等日常生活配套，相關訴求已直接向政府反映，相信在規劃中能夠包含這些社區設施。

問及如何確保施工期間不影響東鐵綫日常運作及安全，陳克勤稱了解工程存在一定難度，因為東鐵綫每日運作，每晚僅有約兩小時的非行車時間進行維修保養。雖然在興建車站時面對挑戰，但他認為是可以克服，例如可採用組裝合成建築法（MiC）等新技術和建築標準，相關方法已在其他鐵路項目中應用。若能善用這些技術，相信可以按政府目標在2033年或之前落成。

記者：黃子龍