DSE放榜2026︱嶺大推彈性收生 核心科失準仍有機會 首設精英班全額學費資助

香港中學文憑試（DSE）下周放榜，各院校紛紛出招吸納優秀學生。其中，嶺南大學宣布於2026/27學年推出多項全新升學支援措施，包括首設以諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」，並推出「彈性收生安排」，讓部分整體成績優秀、但個別核心科目表現稍遜的考生，仍有機會獲大學考慮取錄。

精英班須5科25分以上

嶺大表示，新設的「丁肇中精英班」旨在培育具國際視野及科研潛力的未來領袖，凡於DSE最佳五科考獲25分或以上的應屆考生，均有機會獲邀加入。入選學生除可獲四年全額學費獎學金及四年住宿資助外，更可保證獲分配宿位，並享有由頂尖學者親自指導、參與前沿科研項目，以及與諾貝爾獎得主等國際知名學者交流的機會。

中學文憑試下周放榜，各院校紛紛出招吸納學生。資料圖片

核心科失心仍有機會

至於「彈性收生安排」，嶺大指，若考生將嶺大課程列為聯招（JUPAS）Band A選擇，即使中文或數學其中一科較一般入學要求低一個級別，但整體成績優異，校方仍會作個別綜合評估，按學生整體表現擇優錄取，希望避免學生因單一科目失準而錯失升學機會。

為協助考生於放榜前部署改選策略，嶺大將於7月13日至14日下午舉辦網上升學諮詢會，由入學組人員即場解答有關聯招改選、計分方法及收生要求等問題，供考生及家長參與。