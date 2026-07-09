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雙胞胎早產大B女出生翌日亡 母稱放棄搶救時不知涉醫療事故

社會
更新時間：17:28 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:28 2026-07-09 HKT

雙胞胎女嬰於2023年在威爾斯親王醫院出生，「大B」因心臟問題被送往深切治療部，醫生隨後問雙親是否決定為「大B」進行激烈心外壓搶救，雙親得知此舉會對「大B」造成痛苦後決定放棄搶救，結果「大B」出生翌日死亡。死因庭召開研訊，「大B」母親供稱，院方在「大B」死亡後表示，急救時儀器的輸注管活栓沒有開啟約30分鐘，令強心藥未有注射到「大B」體內。雙親質疑院方未有一早提及事故，令家屬在未知情的情況下，作出放棄搶救的決定。審訊明續。

雙生胎兒體型差距大「大B」有肺動脈心瓣狹窄問題

案件由死因裁判官周至偉主理，醫管局列利害關係方，由5名陪審團審理。死者余沛霏於出生後翌日離世。死者於2023年6月12日上午11時半在威爾斯親王醫院出生，出生後須留醫新生兒深切治療部，期間院方為死者進行急救治療，最後雙親決定放棄搶救。死者的孖生妹妹「細B」則情況穩定。

死者余沛霏的母親羅嘉倩供稱，懷孕5周時得悉是雙胞胎，當時「大B」正常生長，「細B」則體型較小，惟仍在可接受範圍。在2023年3月下旬，由於兩個胎兒的體型差距太大，故羅被轉介至伊利沙伯醫院的母胎中心檢查。經檢查發現，由於胎盤出現問題，導致「細B」有選擇性宮內生長受限，羅有機會要放棄體型較小的胎兒。直至4月底，羅再被轉介至威爾斯親王醫院，經超聲波檢查發現「大B」有肺動脈心瓣狹窄，但可能會在孕後期自然康復，「細B」則一切正常。同年6月7日，羅因兩個胎兒的體型差距太大而須留院觀察。

未知出現嚴重醫療事故下決定放棄搶救

羅憶述，留院5日後（12日）是懷孕的27周左右，當時接獲院方通知指「細B」的心跳較差，須要進行緊急剖腹。隨後「大B」及「細B」在同日上午11時半出生，均被送往新生兒深切治療部觀察。直到下午時分，有醫生曾透露須要為「大B」進行搶救，惟凌晨時分時指「大B」情況不佳。在6月13日中午，馬秉源醫生（音譯）指「大B」的心肺功能出現問題，問雙親是否決定為「大B」進行激烈心外壓搶救，雙親得知此舉會對「大B」造成痛苦後決定放棄搶救。雙親當時從氧氣箱抱出仍有呼吸及心跳的「大B」，同日下午4時左右「大B」離世。

羅透露，「大B」離世後，馬醫生才表示凌晨時分為「大B」輸藥的醫療儀器，曾出現約30分鐘的短暫停頓。同日晚上8時許，威院院長與丈夫會面，承認事件是嚴重的醫療事故，並向二人致歉。羅隨後得知，輸藥儀器的輸注管活栓沒有開啟，令強心藥未有注射到「大B」的體內。羅質疑，院方在發生醫療事故後沒有即時交代事件，更在沒有提及事故的情況下要求二人作出是否搶救「大B」的決定，終令家屬不知情時作出放棄搶救的決定。

案件編號：CCDI-478/2024(SH)
本報記者

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