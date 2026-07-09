簡約公屋｜8個新建項目33780個組件全數裝妥 創「三日一層」速度

房屋局推動的「簡約公屋」項目迎來重大里程碑。房屋局局長何永賢今日宣布，全數8個新建項目、合共33,780個組件已全部完成組裝，預計可提供約29,400個單位。她對於工程由2023年12月首個地盤動工至今，能夠克服巨大挑戰並如期甚至提早達標，向整個建築團隊表達深切感謝，並形容項目在香港建築歷程留下了令人自豪的「築跡」，向世界展示了國家與大灣區的建築實力，同時切實地為基層家庭帶來改變與希望。

優化吊裝流程 創「三日一層」速度

何永賢今日（9日）於馬鞍山恆光街項目的地盤現場，與團隊觀看影片回顧過去兩年多馬不停蹄的工程，並共同見證最後一件組件的吊裝直播。負責該項目的有利集團執行董事黃慧敏在場分享了工程提速的關鍵，她指出，團隊在過程中一邊做一邊改進，由最初預計需時30分鐘完成吊裝，演變至預先在場外進行「組裝合成」（MiC）檢測，讓組件送到馬鞍山地盤後能「即到即裝」。配合改良的驗收流程，最終將吊裝時間大幅縮短至10分鐘，成功拼出「三日一層」的驚人速度。

賦予LPH全新詮釋 展國家建築實力

回顧2026/27年度內完成三萬個簡約公屋單位的目標，何永賢坦言深知當中挑戰之大。她特別感謝房屋局、建築署、承建商及組件供應商等組成的龐大團隊，讚揚各方溝通無間，盡力爭取時間並落實節能減碳。她強調，這次工程成功向國際社會展示了香港與國際接軌的建築標準、大灣區內地廠房的強大生產力，以及國家的頂尖建築實力。他更以簡約公屋的英文縮寫「LPH」（Light Public Housing）賦予全新詮釋，指出項目正正為有需要的家庭及早帶來改變（Life-changing）、帶來可能性（Possibility）以及帶來希望（Hope），她相信每一位投身其中的工程人員都對這份重大意義深有體會。

房屋局局長何永賢今日宣布，全數8個新建項目、合共33,780個組件已全部完成組裝，預計可提供約29,400個單位。

難忘劏房戶苦況 團隊矢志改善民生

何永賢引述建築署副署長王安華的回憶表示，在任務初始階段，他曾與自已及財政司副司長黃偉綸一同探訪劏房家庭，親眼目睹基層一家幾口擠迫於狹小、衞生欠佳且租金高昂的空間，情況令人心酸。這份觸動深深激勵了建築署團隊，決心要盡快改善有需要家庭的生活。何永賢引述團隊的感言指出，雖然完成整個工程絕不簡單，但當大家回望這段歷程，都會一致認同這是最有意義的任務之一。隨着所有組件安裝竣工，工程進度將繼續邁進，預期更多項目將陸續投入服務，惠及更多有需要的家庭。