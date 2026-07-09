超強颱風巴威｜受下沉氣流影響 香港周六熱爆 兩區氣溫高達38℃

超強颱風巴威正朝台灣西北方向逼近，受其外圍下沉氣流，為廣東帶來極端酷熱天氣。根據天文台的9天天氣預測，明日及後日天氣酷熱，周五(10日)市區最高氣溫達33度，周六(11日)市區氣溫更高達35度，新界部分地區如打鼓嶺、西貢及天水圍更可達37度，而上水及元朗則更錄得38度高溫。

周六市區最高氣溫35度

根據天文台9天天氣預報，熱帶氣旋巴威將於明日橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，移向浙江南部至福建北部一帶。其外圍下沉氣流會在明日（10日）及星期六（11日）為廣東帶來大致天晴及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨。周末期間，廣東沿岸風勢較大。根據天文台的9天天氣預報，明日(10日)氣溫介乎28至33度，早晚部分時間多雲，有一兩陣驟雨。日間天晴酷熱，部分地區有煙霞。稍後海有湧浪；周六(11日)氣溫更高，最高氣溫35度，大致天晴，但有煙霞。日間極端酷熱。初時海有湧浪。稍後局部地區有驟雨及雷暴。

周日起連落7日雨

天文台又指，受一股清勁至強風程度的西南季候風影響，周末期間廣東沿岸風勢較大。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。根據天文台的9天天氣預報，自周日起連落7日雨，周日(12日)最高氣溫33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。下周一(13日)及周二(14日)大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。