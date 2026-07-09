被指言語騷擾女教練後遭箭總停會籍3年 男射箭教練興訟指程序不公獲判勝訴

中國香港射箭總會裁判兼教練鄭偉倫於前年被指在「第67屆體育節 - 射箭錦標賽」期間拍攝參賽者，及事後言語騷擾對方的女教練，稱「口爆教訓隔離個位控制個學生唔好犯錯……」。總會進行紀律聆訊後，總會執行委員會暫停鄭的會籍3年。鄭認為總會程序不公，入稟高等法院民事控告總會，暫委法官鄺嘉彤昨裁定鄭勝訴，指相關紀律聆訊的程序違反自然公正原則及有多處不合理，下令恢復鄭的會籍及禁制總會暫停其會籍，但考慮到鄭並未證明他遭受損失，故總會毋須作出賠償。

拍攝參賽者、FB稱「口爆兩次」後遭停會籍

本案原告鄭偉倫，被告為中國香港射箭總會。案件昨於高院展開聆訊後，鄺官裁定鄭勝訴。

2024年4月，總會收到投訴信，指鄭作出不當言論及性騷擾。信中指，鄭在賽場「偷拍」一名男參賽者，及後將相關片段發到WhatsApp群組，鄭又在群組表訊息指「誤人子弟，第一個坐GG監」；鄭當日亦要求對方的女教練、叫她的學生不要在發射線說話；賽後，鄭在Facebook發布生煎包的相片，及表示「今日口爆了兩次，一是口爆教訓隔籬個位控制吓個學生唔好犯錯，二是比呢六個生煎包口爆了……」。

事後總會進行紀律聆訊，再經總會執行委員會開會，最終投票表決通過暫停鄭的會籍3年。

指未獲機會於紀律聆訊中自證或求情

鄺官認為，總會上述紀律聆訊有多處不合理。首先，紀律聆訊在前年7月16日進行，鄭在事前7日才收到通知，但他早於1年前已安排與學生到外地訓練，紀律聆訊卻仍在鄭缺席的情況下進行，鄭並沒有機會回應或解釋他所面對的指控。

面對暫停會籍3年這項嚴重的判罰，鄭不被允許帶同律師出席總會執行委員會的會議，也沒有機會為自己求情，這是程序不公。

官指紀律聆訊程序有違自然公正原則

此外，紀律聆訊中針對鄭的指控是基於投訴信的內容，卻並非正式的指控陳述書，當中指控鄭偷拍參賽者，但根據康文署場地守則，該處並未禁止拍攝；紀律聆訊更得出鄭「粗言穢語」的結論，但這部份甚至連投訴信也沒有提及。

鄺官終裁定鄭勝訴，指上述紀律聆訊的程序違反自然公正原則及有多處不合理，宣布鄭的會籍繼續生效，及禁制總會以上述指控作為基礎去暫停鄭的會籍；如果總會堅持再次就事件展開紀律聆訊，須依合適程序重新啟動機制。鄭並未舉證去證明他在事件中遭受損失，故總會毋須作出賠償，但鄺官仍下令總會須支付訟費。

箭總：正研究判詞以決定下一步行動

中國香港射箭總會主席廸倫回應《星島》查詢，指總會尊重高等法院判決，但法庭除了裁定鄭勝訴及撤銷相關處分，亦拒絕了鄭的賠償要求。總會強調不論判決結果如何，對於任何違反專業操守、不當性別言行或滋擾行為，向來採取「零容忍」態度，並一直致力為所有運動員、教練及工作人員提供一個安全、公平及受尊重的體育環境。

總會執行委員會現正與法律團隊詳細研究判詞內容，及尋求進一步法律意見，以決定下一步行動，感謝各界對香港射箭運動及總會事務的關注。

案件編號：HCMP395/2025

法庭記者：王仁昌