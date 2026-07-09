強制舉報虐兒｜條例實施首兩季收176宗舉報 涉188名兒童 政府 : 未現大量濫報或誤報

《強制舉報虐待兒童條例》今年1月20日起正式實施，截至6月底，政府在強制舉報虐待兒童機制下共接獲176宗舉報，涉及188名兒童。當中填報的懷疑傷害類別主要為性侵犯（涉及83名兒童）和身體傷害／虐待（64名），其餘為疏忽照顧相關的傷害（32名）、心理傷害／虐待（7名）和涉及多於一個類別的傷害（2名）。主管當局已就所有舉報作個案篩查及採取適切跟進行動。相關人員以多專業合作模式跟進懷疑虐兒個案，為受虐兒童及其家人評估服務需要和制定跟進計劃。

數字顯示實施強制舉報後 未出現大量濫報或誤報

勞福局於社交平台發文，指首兩季舉報數字顯示實施強制舉報安排後，並未出現大量濫報或誤報，反映《條例》實施平穩，政府推行的各項宣傳、培訓及支援措施初見成效。指明專業人員積極履行強制舉報責任，讓保護兒童的意識在社會中進一步植根，又以多專業合作模式，為懷疑受虐兒童及其家人提供照顧、健康、管教、學習等多方面的支援，使兒童的福祉獲得更佳保障。

條例旨在加強保護兒童，訂明社會福利、教育及醫療衞生界三個專業界別共25類指明專業人員在工作過程中若察覺懷疑嚴重虐兒，或懷疑兒童正面對遭受嚴重虐待的實際風險的個案，有法定責任作出舉報。強制舉報安排可為兒童提供更緊密有效的保護網。

勞工及福利局會持續提升社會對預防虐兒及舉報懷疑虐兒個案的認知，並加強相關的預防和承托工作，以切實保障兒童福祉。







