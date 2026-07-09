居屋、綠置居、白居二2025｜明日上午10時攪珠 張仁良首次主持

香港房屋委員會將於明日(7月10日)上午10時舉行「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」攪珠儀式，由房委會資助房屋小組委員會主席張仁良主持。儀式旨在決定申請者的選樓先後次序，地點設於樂富房委會客務中心。

是次儀式將決定「居屋2025」、「綠置居2025」和「白居二2025」申請者按其申請編號和額外抽籤號碼（如有）最後兩個數字而訂的先後次序。

張仁良將首次以房委會資助房屋小組委員會主席身份主持儀式。

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