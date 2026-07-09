星島「傑出領袖頒獎禮」六得獎者 勉年輕人保持好奇心 面對挫折永不放棄

由星島主辦的「2025年傑出領袖選舉」頒獎典禮今晚（9日）舉行，向六個不同組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」獎項，當中「社區 / 公共事務 / 環境保育」組別，由「綠在區區」獲得。環境及生態局局長謝展寰對獲獎深感鼓舞，指本港減廢回收工作已推行多年，自計劃推出後，社會風氣出現明顯改變，越來越多市民積極參與其中。他強調這只是一個開始，期望未來能進一步推廣環保文化，共同推動綠色生活。

謝展寰：善用科技及大數據優化回收網絡

謝展寰表示，環保署計劃逐步將智能回收箱擴展至更多公共屋邨和私人屋苑，更加方便市民參與回收，並善用資訊科技及大數據分析，構建更具效率的智慧回收物流系統，優化營運及物流流程，為香港建立一個更高效的社區回收網絡。

黎韋詩寄語年輕人「Stay hungry」

「工商 / 金融」組別由香港麥當勞行政總裁黎韋詩奪得，她特別感謝其團隊的長期支持，指傑出領袖獎項已有逾30年歷史，能獲此殊榮，全賴團隊上下共同努力。

黎韋詩表示，香港麥當勞多年來秉持「以人為本、以客為先、創新求變」的理念，面對逆境更應加大創新投資，為香港引入新事物，才能帶領公司走向成功，讓同事看見未來發展。對於年輕一代，黎韋詩以英文「Stay hungry」寄語，鼓勵年輕人保持好奇心，持續學習，勇於擁抱及迎接挑戰，才能不斷進步，成就事業。

卞兆祥冀讓中醫藥走向世界

「教育 / 專業 / 科技及創新」組別由香港中醫醫院醫院行政總監、香港浸會大學協理副校長（臨床中醫藥）卞兆祥獲得。卞兆祥感謝星島頒發獎項，指這代表香港中藥界的能力，期望藉此契機，進一步提升香港中醫醫院的臨床及科研水平。

對於未來中醫藥發展，卞兆祥指，香港中醫醫院作為本港中醫發展的實踐機構，未來會做好醫療服務、教育培訓及科研工作，同時積極與本地業界、內地及國際機構合作，共同推動中醫藥標準化與國際化，讓中醫藥走向世界。

啟德體育園：續為香港盛事活動獻力

「體育」組別由啟德體育園團隊奪得。啟德體育園行政總裁金民豪表示，獎項對團隊是極大鼓勵，未來會繼續為香港的盛事活動貢獻力量。

對於如何推動盛事經濟，金民豪表示，啟德體育園一直遵循香港政府訂定的五大方向，即「五化」策略，全民化、專業化、精英化、盛事化、產業化，並按此框架推動盛事經濟發展。園方會積極與零售、餐飲及酒店業界進行跨界合作，攜手促進本地旅遊及經濟增長，強調團隊將一如既往，致力提升香港作為國際盛事之都的地位。

朱毅豪勉青年善用「舒適圈」突破界限

「青年企業家」組別由i2Cool創冷科技共同創辦人兼行政總裁朱毅豪奪得。朱毅豪表示，榮譽不僅屬於個人，特別感謝城市大學提供研發空間，讓他能與博士導師及研究團隊共同推進項目，並在政府支持下成功將技術落地應用。他鼓勵科研工作者與科學家，面對研發過程中的挫折絕不放棄，更應嘗試將成果帶入社會，造福社群。

被問及推動青年創業的經驗，朱毅豪坦言，青年創業者必須善用自身「舒適圈」，即使面對新挑戰，也要以此為基礎突破界限，強調心態上要勇於嘗試不熟悉卻擅長的領域，往往能獲得意想不到的收穫。

王嘉爾拍片感謝星島頒發獎項

至於「文化 / 演藝」組別由國際男歌手王嘉爾獲得，他身處海外未能出席頒獎禮，但特意拍片感謝星島頒發獎項。

今屆「傑出領袖選舉」獎項共分為 6個組別，得獎者如下：