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隨地吐痰遭食環票控時襲擊職員 五旬侍應認罪候懲

社會
更新時間：15:05 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:05 2026-07-09 HKT

52歲男侍應今年4月在北河街隨地吐痰時，遭食環署職員票控，男侍應拒絕交出身份證後，推撞食環署職員。男侍應今早在西九龍裁判法院承認阻礙公職人員等兩罪，主任裁判官蘇文隆將案件押後至7月23日判刑，期間被告還押候懲。被告早前另承認傳票控罪隨地吐痰被罰款3千元。

被告羅智勇，被控阻礙公職人員及普通襲擊兩罪。控罪指，他於2026年4月8日，在深水埗基隆街與桂林街交界北河街市政大廈外阻礙依法執行公務的公職人員，即食物環境衛生署，助理小販管理主任，即男子朱啟東執行公務；另在同日同地襲擊朱啟東。

辯方求情指，被告即時認罪，並承諾會悔改，被告亦是家庭唯一經濟支柱，望法庭能以其他刑罰代替判囚。辯方續指，被告的女兒正就讀社工課程，得悉父親犯案，日後會擔起監督之責。

案件編號：WKCC2138/2026
本報記者

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