狗隻入食肆｜預留室內空間作「毛孩專區」 餐廳負責人：視乎實際情況再檢討安排　

今日（9日）起，合資格餐廳可容許狗隻進入食肆，讓寵物主人與愛犬一同用餐。有食肆表示已做好準備，之後會視乎實際情況檢討安排。

尖沙咀餐廳Oystermine負責人葉先生接受《星島》記者訪問時表示，申請准許牌照主要是希望方便客人，「餐廳設有戶外座位，之前都有客人攜狗用餐，既然政府推出新計劃，便決定嘗試申請，過往寵物完全不能進入室內，新措施為寵物主人提供更多選擇。」

加裝掛鉤確保狗隻能繫上狗繩

今日是新措施實施首日，店內未見有客人攜狗進入，葉先生預計周末及假日會較多寵物主人光顧。他表示，很多事情都要做過才知道實際情況，餐廳心態是「trial and error」，先嘗試再因應實際情況檢討安排。至於生意會否有所提升，葉先生坦言未有具體預計數字。

餐廳預留部分室內空間作「毛孩專區」，葉先生解釋，並非所有座位區域都適合寵物，餐廳特別在靠牆座位附近加裝掛鉤，確保狗隻在室內期間能繫上狗繩，符合牌照規定。同時，餐廳備有清晰指引讓全體員工了解寵物入內的相關流程。他指，員工普遍對新措施持開放態度，因餐廳戶外區域早有接待寵物的經驗。不過他透露，過往大約每一百名客人中，僅有兩至三位會攜帶狗隻，比例雖不算高，但仍希望為這批顧客提供更佳服務。

若狗隻便溺需深層清潔會酌情收費

在寵物用品方面，葉先生稱餐廳可提供基本的即棄碗予狗隻喝水，暫不供應寵物食物。若狗隻便溺，餐廳會免費提供基本清潔用品讓狗主自行清理，但若寵物弄污或損壞沙發等設施，需由員工進行深層清潔，屆時或會酌情收取清潔費。

記者：周育瑩

攝影：何家豪

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