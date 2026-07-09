美心集團啟動70周年慶典 以「一心一意70年」展開下半年慶祝企劃

美心集團將於今年12月迎來成立70周年的重要里程碑，集團今日宣布，以「一心一意70年」為周年慶典主題，正式展開下半年慶祝企劃，透過一系列餐飲禮遇、產品創新、經典重塑及合作項目，與市民及旅客一同分享70周年喜悅。作為周年慶典首階段活動，美心集團旗下逾30個品牌將於7月至8月率先推出總值高達港幣百萬元的餐飲禮遇，涵蓋中菜、西餐、日本料理、快餐及西餅烘焙等多個餐飲類別。

商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，美心由本地餐飲企業發展成享譽國際的品牌，一直陪伴香港人成長。

丘應樺：美心展現香港企業靈活應變、追求卓越精神

美心集團今日於星光行翠園舉行啟動禮。商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，美心由本地餐飲企業發展成享譽國際的品牌，一直陪伴香港人成長，並在多年來持續推動餐飲創新及傳承香港飲食文化，展現香港企業靈活應變、追求卓越的精神。

他指出，特區政府近年全力拼經濟、謀發展，透過大型會議、展覽、文化藝術及體育活動吸引更多旅客及商務人士訪港，帶動酒店、零售及餐飲業發展。餐飲業是香港服務業的重要支柱，也是串聯旅遊文化與消費的重要一環。香港素有「美食天堂」的美譽，優質、多元及具特色的餐飲體驗不但能提升旅客整體感受，亦有助鞏固香港國際都會地位。

美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示，美心走過70年，既見證香港社會及消費市場的變遷，也一直伴隨市民生活方式的轉變而不斷成長。

伍偉國：推出一系列產品及禮遇與顧客分享70周年喜悅

美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示，美心走過70年，既見證香港社會及消費市場的變遷，也一直伴隨市民生活方式的轉變而不斷成長。近年香港消費模式轉變明顯，北上消費日趨普遍，顧客對餐飲的要求亦更重視價值、品質、便利性及整體體驗，業界必須主動求變，以創新思維推動轉型。

他指，美心會繼續堅守品質，致力提供物有所值、值得信賴的食品，同時積極推動數碼化發展及科技應用，提升服務體驗和營運效率，並透過產品創新及拓展更多元的消費場景，更貼近市場需要。他感謝過去70年來每一位曾經為美心集團付出的員工，以及廣大顧客多年來一直以來的支持與信任。未來數月，集團將繼續推出一系列精心策劃、具吸引力的產品及禮遇，與顧客一同分享70周年的喜悅，並以實際行動回饋社會各界多年來的支持。

翠園為美心首家粵菜酒家 9月推全新「翠園包裝急凍點心系列」

是次啟動儀式選址星光行翠園舉行，別具意義。翠園自1971年開業以來一直是香港粵菜餐飲的重要地標，亦是美心集團創辦的首家粵菜酒家及早期「樓上酒家」代表之一。餐廳以率先引入「中式食品、西式服務」理念見稱，並憑藉優質食材、講究工藝及深厚粵菜底蘊，加上優美的維港景致，受本地顧客及旅客歡迎的經典品牌之一。

此外，翠園將於 9 月首度在香港推出全新「翠園包裝急凍點心系列」，首批推出的產品包括蝦仁魚籽燒賣、金沙流心奶皇包、荔浦芋頭流沙包、玄墨黑芝麻流沙包。新系列採用保鮮零售技術，突破傳統茶樓於時間及場景上的限制，讓顧客只需簡單加熱，即可於家中輕鬆享用茶樓級點心風味。

美心集團表示，70周年慶祝企劃將橫跨至2027年，未來數月將配合不同節慶及市場推廣節點，陸續推出更多限定產品、主題活動及合作項目。

美心中菜精選招牌菜式推限時7折優惠

為擴大周年慶典覆蓋面及參與度，美心集團亦將透過由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」，為旗下逾30個品牌推出一系列周年餐飲禮遇。7月至8月首階段重點禮遇包括美心中菜精選招牌菜式限時 7 折優惠，西餅烘焙及美心 MX 指定產品 77 折，多個日式及西式品牌同步推出禮遇，以及香港美心月餅新體驗等。

美心集團表示，70周年慶祝企劃將橫跨至2027年，未來數月將配合不同節慶及市場推廣節點，陸續推出更多限定產品、主題活動及合作項目，相關詳情將適時公布。至於12月舉行的70周年壓軸慶典，集團透露將推出大型顧客回饋活動，詳情將於稍後公布。

記者、攝影：蔡思宇