北京商人「高才通」申請被拒 提司法覆核求撤入境處決定

北京商人擬透過「高才通」計劃申請來港，但遭入境處拒絕。該商人不服決定，到高等法院提出司法覆核，指他事前曾向入境處查詢公司應課税收入的計算標準，備妥文件作出申請後卻遭拒絕，向入境處覆核後獲告知完整評稅年度為1月至12月，而且即使符合資格，入境處仍有權拒絕申請。該商人認為入境處錯誤詮釋「年度」釋義及「隨意寬泛行政酌情權」，要求法庭撤銷入境處的拒絕決定，及下令重新審核和公平處理其申請。

司法覆核申請人宁伯学，根據法庭文件，他居於北京；建議答辯人則為入境事務處處長。

指諮詢入境處後覺符合標準提申請卻遭拒

申請人在入稟狀指，他認真研讀入境處發布的《高端人才通行證計劃入境指南》，因為對申請條件存在疑問，他去年6月5日向入境處書面諮詢，詢問如果他持股95%的北京合致諮詢服務有限公司已繳滿連續4個季度的税項，是否符合高才通A類項目的申請標準。

入境處後來回覆，指如果以公司應課税收入評定，會以緊接申請前的4個季度作計算標準。申請人其後依指引籌備及提交全部申請文件，他亦計算過其持股公司的連續4個季度累計利潤，已達到250萬港元以上，滿足高才通A類收入要求。

申請人今年2月網上提交高才通申請及補充全部證明文件，卻在4月收到申請不予批准的通知，拒批理由是申請人持股公司時間及課税利潤時間未達到完整評税年度要求。申請其後向入境處提出覆核，但在5月被駁回，入境處亦指出完整評稅年度為2025年1月1日至12月31日，而即便申請人符合申請資格，入境處處長仍有權拒絕。

認為入境處決定屬隨意寬泛行政酌情權

申請人提出，高才通的入境指南從未將「全年/年度」限定為1月1日至12月31日，而根据香港《釋義及通則條例》，連續12個月、連續4個季度、法定財政年度均屬「年度」的合法釋義。申請人公司已完成連續4個季度的完整税務申報，同時持有相關證明，入境處單方縮小詞義範圍，屬法律應用錯誤。

申請人又認為，他自公司成立以來持續持股95%，持股對應利潤已達標，人境處無視客觀事實，額外增設限制條件，行為並不合理。加上入境處事前回覆表明以申請前4個季度計算公司應課税收入，申請人因此產生合理信賴。入境處事後推翻指引，前後矛盾及違背一致性，相關拒絕决定屬違法及不合理，而即使達到標準，入境處仍有權拒絕批准，這更表明入境處「隨意寬泛行政酌情權」，完全忽略酌情權受香港公法原則約束。

案件編號：HCAL1230/2026

法庭記者：王仁昌