西醫戴港盛涉濫發過千張免針紙 診所姑娘稱女被告於群組訊息指 若無介紹者「首先懷疑是否臥底」

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌於2022年6月至9月，向病人濫發過千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17項罪，2名被告否認控罪受審。時任診所姑娘今早於區域法院作供指，女商人曾指「收⾝份證之後可以出咗啲針紙先，咁就更加有效率」。而群組訊息亦顯示「講唔出邊位介紹的，首先懷疑是否臥底」、「我哋最緊要注意安全」。

姑娘稱女被告曾指收身份證後可先出針紙

控方傳召時任診所姑娘杜光悦作供，杜光悦同獲免予起訴，交代案發時在診所內任職了個多月，獲同事李佩欣指導如何在醫健通輸入資料來發出「免針紙」，惟對方沒有解釋「免針紙」內文及選項，或說明要按病人情況填選。杜光悦描述一般工作流程，收取病人身份證核對身份後，會交由病人填妥病人表格，病人進房診症後，自己收取填妥的病人表格，自己再在醫健通輸入資料來發出「免針紙」，期間沒有與戴港盛溝通。

杜光悦提到次被告楊璦瞳曾向自己指，「收⾝份證之後可以出咗啲針紙先，咁就更加有效率」，惟自己沒有遵從。杜光悦補充「印象中冇」病人被拒絕簽發「免針紙」。杜光悦後來按戴港盛指示拍攝教學片段，說明如何在醫健通發出「免針紙」，內容幾乎與李佩欣版本同出一轍。杜光悦最終於6月11日收到解僱信相片，被戴港盛解僱。

被告戴港盛。資料圖片

女被告發訊提醒若無介紹人需懷疑是臥底

杜光悦入職後被加入WhatsApp群組，當中收到病人預約訊息「全部收2550」，後來收到楊璦瞳訊息提收個別人名指「收2850」，其後又收到「現在全部收3100」等，杜光悦交代從來不用負責收費，相信上述乃簽發「免針紙」費用，另提到要在病人表格填寫代號標明介紹人。群組訊息顯示之後費用再由3100元增加至3500元，費用調整引起個別病人不滿，楊璦瞳發訊回應指可以解釋有介紹人收費3100元，沒有介紹人收費3500元，又指「講唔出邊位介紹的，首先懷疑是否臥底」、「我哋最緊要注意安全」。

盤問下杜光悦同意戴港盛從未操作診所電腦系統，辯方引述杜光悦證人供詞中指，診症後病人表格上會「多了戴港盛英文寫病人有咩病」，杜光悦解釋戴港盛會交代「可以出針紙」，可能曾經有個別情況說明過病人病況或剔選醫健通選項。杜光悦同意診所混亂，醫健通登入資料放在桌上或抽屜中，可能監督不足，會遭人擅自取用。杜光悦指楊璦瞳曾經有份接手登記病人身份證並印製「免針紙」，惟坦承此前從未向警方披露此事，不排除自己記錯。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：陳子豪