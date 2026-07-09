「市民對特區政府滿意度調查2026」得獎名單公布
更新時間：15:28 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-09 HKT
現屆政府上任至今近4年，為了解市民對其施政表現的滿意程度，星島新聞集團展開「市民對特區政府滿意度問卷調查2026」，共獲得逾9000名讀者踴躍參與，在此感謝各位。現公布是次活動的得獎名單如下，編輯部將以電郵聯絡各得獎者。
「市民對特區政府滿意度調查」得獎名單公布
Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空氣清新機，價值$4,690，2名
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香港麗晶酒店雙人自助晚餐餐飲券，價值$2,000，5名
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BRUNO 雙電壓便攜電煮鍋(110/220V)，價值$298，名額10名
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Starbucks 現金券$50，100名
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