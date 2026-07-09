Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫療費用減免｜HA Go新增功能 會員一㩒即可預約申請 一文睇清詳情及細節！

社會
更新時間：13:27 2026-07-09 HKT
發佈時間：13:27 2026-07-09 HKT

醫管局公布流動應用程式HA Go的最新加強功能，包括一站式管理和預約申請醫療費用減免，及申請醫療報告。
 
即日起，HA Go「醫療費用援助一站通」的醫療費用減免申請功能會進一步擴展，HA Go正式會員只要符合以下條件，便可經HA Go自助辦理申請醫療費用減免及預約醫務社會服務：

  1. 目前沒有正在處理中的申請；及
  2. 未來60日內有醫管局專科門診或者家庭醫學門診的預約；或
  3. 過去90日內曾獲發帳單或付款通知書（不包括已繳付之帳單或付款通知書）

 透過HA Go填寫申請表及上傳證明文件

申請人可透過HA Go填寫申請表，以及上傳證明文件。在填寫申請前，會員亦可透過功能內設經濟審查計算程式，預先計算是否符合資格。在申請過程中如需補交文件，醫院會聯絡申請人或透過HA Go推送通知，以便申請人透過HA Go上傳補交文件。

醫管局提醒市民，雖然透過HA Go可處理申請程序，但為了確保申請者遞交的資料準確無誤，醫院在正式批出減免前，仍然需要約見申請人親身到醫院簽署聲明書。

9月底前增設「申請醫療報告」功能

如果病人想親身遞交紙本申請，亦可使用全新的網上「預約醫務社會服務」功能約見職員辦理申請。HA Go會為病人提供不同的時段選擇，包括涵蓋未來60日內有預約診期或過去90日內曾獲發帳單或付款通知書的醫院，並顯示最早可提供的預約時間供申請人考慮。以上兩項新功能均為醫療費用減免申請人而設，方便他們隨時隨地都可處理申請。

另外，HA Go亦會於9月底前增設「申請醫療報告」功能，方便有需要的病人申請醫療報告。一般專科醫療報告收費1100元。申請確認後，HA Go會員會收到推送通知，可選擇郵寄醫療報告到登記地址或親身到醫院領取。鑑於私穩考慮，HA Go登記的照顧者不能替父母或子女申請醫療報告。

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
17小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
21小時前
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
影視圈
4小時前
01:10
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
14小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
2小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
2026-07-08 12:16 HKT
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
18小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
18小時前