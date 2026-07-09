醫療費用減免｜HA Go新增功能 會員一㩒即可預約申請 一文睇清詳情及細節！

醫管局公布流動應用程式HA Go的最新加強功能，包括一站式管理和預約申請醫療費用減免，及申請醫療報告。



即日起，HA Go「醫療費用援助一站通」的醫療費用減免申請功能會進一步擴展，HA Go正式會員只要符合以下條件，便可經HA Go自助辦理申請醫療費用減免及預約醫務社會服務：

目前沒有正在處理中的申請；及 未來60日內有醫管局專科門診或者家庭醫學門診的預約；或 過去90日內曾獲發帳單或付款通知書（不包括已繳付之帳單或付款通知書）

透過HA Go填寫申請表及上傳證明文件

申請人可透過HA Go填寫申請表，以及上傳證明文件。在填寫申請前，會員亦可透過功能內設經濟審查計算程式，預先計算是否符合資格。在申請過程中如需補交文件，醫院會聯絡申請人或透過HA Go推送通知，以便申請人透過HA Go上傳補交文件。

醫管局提醒市民，雖然透過HA Go可處理申請程序，但為了確保申請者遞交的資料準確無誤，醫院在正式批出減免前，仍然需要約見申請人親身到醫院簽署聲明書。

9月底前增設「申請醫療報告」功能

如果病人想親身遞交紙本申請，亦可使用全新的網上「預約醫務社會服務」功能約見職員辦理申請。HA Go會為病人提供不同的時段選擇，包括涵蓋未來60日內有預約診期或過去90日內曾獲發帳單或付款通知書的醫院，並顯示最早可提供的預約時間供申請人考慮。以上兩項新功能均為醫療費用減免申請人而設，方便他們隨時隨地都可處理申請。

另外，HA Go亦會於9月底前增設「申請醫療報告」功能，方便有需要的病人申請醫療報告。一般專科醫療報告收費1100元。申請確認後，HA Go會員會收到推送通知，可選擇郵寄醫療報告到登記地址或親身到醫院領取。鑑於私穩考慮，HA Go登記的照顧者不能替父母或子女申請醫療報告。