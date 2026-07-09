患癲癇症男侍應認發煽動帖文及貼單張 還押7.20判刑

患癲癇症的23歲男侍應自前年起於社交平台X及Instagram上發布煽動帖文及相片，另在香港多處張貼煽動紙本單張，更試圖向他人郵寄「復國黨入黨申請書」。男侍應今早在區域法院承認煽動他人顛覆國家政權罪，辯方求情指被告自小患智力問題，在學校遭朋輩排擠，及後結識自稱「復國黨」秘書長程凱力，為取得對方關注才犯下本案。法官陳廣池將案件押後至7月20日判刑，期間被告還押候懲。

求情稱為博認同才犯案非因政治理念

被告陳浩騫被控於2024年6月27日至2025年4月28日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

大律師梁麗幗代表求情指，被告患有智力問題，在學校遭朋輩排擠，做人處事技能較弱。被告案發時透過社交媒體Line認識自稱復國黨秘書長「程凱力」的人士，對方會因被告做了某些事情而給予關注，被告在現實生活及社會中未能獲得關注及滿足感，犯案為博「程凱力」的認同感，並非因堅定地相信涉案的政治理念而犯案，期間亦沒有執法機關告知被告其舉動是錯誤的。

陳官關注，紙張革命中的宣傳單張是誰出資列印。辯方回應，涉案單張是被告從組織的社交媒體下載後，自行到影印店列印，或是被告自行出資列印。辯方確認，被告曾向「程凱力」索取資金，但沒有證據顯示他有收到錢。陳官質疑，被告與「程凱力」溝通的時間。辯方回應，二人交談約2個半月，頻繁程度則是每日都有對話，惟多數是被告匯報情況，對方回應「ok」。

多次於網上發布具煽動內容帖文

案情指，「中華保台反共復國黨」分別於2023年3月及5月在台灣成立和註冊成為政黨，旨在「驅逐赤虜共產，恢復中華民國」。而被告於2024年6月至2025年4月期間，參與鼓吹顛覆國家政權的文字宣傳，及招攬他人加入復國黨，包括在網上社交媒體平台發布文宣帖文、於多個公眾地方張貼相關實體文宣單張、郵寄相關文宣給「同道中人」，及管有28個載有相關文宣的備妥待寄信件。

在2024年6月27日至2025年4月17日期間，被告在社交媒體平台「X」發布80則煽動帖文，內容包括「推翻中共」、「光時」、「中華民國才是香港主權的合法擁有者」等字眼，亦涉及鼓吹或招攬他人加入復國黨，其中包含口號「港人支持辛亥2.0復國革命」、「招募軍隊反共」等。帖文亦載有被告展示「青天白日」旗的照片，其中7則帖文更載有「願榮光歸香港」的歌曲，而被告描述該歌曲為「香港區區歌」、「復興營軍歌」及「中華民國香港區歌」，涉案帳戶有1,184則帖文及587位追蹤者。

在2025年4月7日至4月24日期間，被告在Instagram上發布38則帖文，內容包括上述字眼及歌曲。被告亦發布帖文展示啡色信封上寫有「復國革命 辛亥2.0中華民國」字句的照片，並表示可通過「匿名寄送」方式將信封發送給網民。被告另發布3 則帖文列出汽油彈成分，鼓吹使用汽油彈。被告另發布帖文展示一張照片，有一疊A4紙內容為「港人支持中華民國 辛亥2.0復國革命 復國也是復香港」，並詢問網民是否有興趣參與「紙張革命」，及後被告發布帖文，展示該些A4紙張貼在8個不同戶外公眾地方，包括油麻地、黃大仙、石硤尾及深水埗等地，以分發復國黨文宣支持該黨理念及在公眾地方張貼單張表達他推翻中共和光復香港的立場。涉案帳戶有73則帖文及98位追蹤者。

將「復國黨」入黨申請書寄往泰國

在2025年4月23日，被告在牛池灣彩雲商場郵政局內的「智郵寄」，企圖將一封實體郵件寄往一個泰國地址，郵件載着12張紙附有標題「復國黨官方立場」、「復國黨簡介」、「復國黨 政治主張」、「中華保台反共復國黨」（其秘書長程凱力『舍利子』的個人咭片）、「2.0反攻大陸 國民革命軍」、「廣港澳復興營志願入伍表格」、「復國黨入黨申請書」，予收件人填寫個人資料，申請加入復國軍。被告意圖寄出復國黨入黨申請書招攬經Instagram接觸他的人加入復國黨。

被告於同月28日被捕，在警誡下承認獨自管理涉案X及IG帳戶，目的是「恢復中華民國統一」及對抗中共和光復「中華民國」，「中華民國」是指台灣。被告另透露，想加入復國黨，所以使用復國黨標誌作為頭像照片，惟最後並沒有加入復國黨。警方搜查起其住所時，發現一面「青天白日」旗及28個涉案啡色信封等。警方亦發現，被告在Line與「程凱力」頻繁交談，內容顯示被告屢屢主動提出到訪台灣參與復國黨的活動，並索取信封、金錢及復國黨申請書。被告亦向程凱力發送照片，展示他已貼出復國黨文宣，又請程凱力幫忙去找「同仁」參與「紙張革命」。

案件編號：DCCC1103/2025

法庭記者：黃巧兒