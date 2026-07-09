涉向公司誇大開支騙取逾1.2萬元 行政主任被控欺詐提堂

40歲女行政主任涉嫌誇大開支，誘騙公司支付逾1.2萬元，她被控一項欺詐罪。案件今於東區裁判法院首次提堂，主任裁判官張志偉應申請押後案件至9月3日再訊，以待辯方索取文件。期間被告獲准以5,000元保釋，須遵守不得離開香港，及不得與控方證人討論案情等條件。

被告陳芷君，被控於約2019年6月27日至2020年8月31日期間(包括首尾兩日)，在香港，藉作欺騙，即向香港電鍍業商會有限公司(「香港電鍍」)虛假地表示，被告有權就她代香港電鍍所招致的開支獲發還合共港幣12,825.9元，並意圖詐騙而誘使香港電鍍向被告支付港幣12,825.9元，而導致被告獲得利益，或香港電鍍蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC1643/2026

法庭記者：雷璟怡