深水埗公屋戶長期囤物走廊 揭曾拍電影、多次鬧企跳 房署已清理兼找社工跟進

深水埗富昌邨一個公屋戶主，長期將大量網購包裹堆滿單位內外，令公屋走廊淪為「私人貨倉」，影響環境衛生之餘，阻礙居民出入，對走火安全構成重大威脅。《星島申訴王》日前收到報料後發現，涉事住戶原名郭繼宗（宗哥），曾經在兩套港產片擔任臨時演員，本身有嚴重囤物癖。《星島頭條》經跟進後，房署表示日前已完成清理有關走廊，並尋求社工跟進該住戶個案。

涉事公屋戶主當臨時演員劇照

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曾於《喜劇之王》反串飾演學生妹

深水埗富昌邨富盛樓一個公屋單位走廊，長期堆放數以百計的網購包裹，種類包羅萬有，涵蓋食品、玩具、衣物及日用品等，幾乎堵塞整條走廊，有坐輪椅的長者難以通過。亦有網民質疑包裹數量過多，有偷竊的嫌疑。

《星島申訴王》日前上門調查後，發現涉事戶主為58歲的郭先生，街坊慣稱其為「宗哥」。宗哥曾於港產電影《喜劇之王》中反串飾演學生妹，且在《我要做Model》中飾演應徵者，屬臨時演員出身，亦曾報稱從事攝影工作。此外，宗哥有25宗盜竊案底，2017年曾因盜竊貓糧及電芯被判囚25星期。不過宗哥向記者否認近期堆放的物品是偷竊而來，並出示網購記錄。

正跟進個案的房委會委員、立法會議員梁文廣向《星島》指，有向房署了解事件，引述房署回應指已於7月4日到場清理走廊雜物，現時每日到場巡查數次，並無發現雜物，經初步了解，單位內大部份都是網購及未拆封的物品，暫時未見有衞生問題。房署亦已聯絡社署，稍後會連同社工上門家訪。

梁文廣今早（9日）亦派人到現場了解，可見涉事走廊現時雜物已清理。

邨內著名「麻煩友」 平日待人友善惟囤物癖嚴重

據了解，宗哥平時為人友善，待鄰居有禮，亦會與小朋友分享玩具、向街坊派禮物，頗受家長歡迎。然而其有嚴重囤物癖，一旦要清理其物品，反應會極大。翻查資料，宗哥過去曾多次鬧出企跳、聲稱「開石油氣」等事件，起因都是有人要清理其物品。據悉，其在邨內亦是知名「麻煩友」，房署對其亦頗為頭痛。