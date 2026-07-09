涉串謀詐騙「社區券」計劃津貼130萬元　3男女遭廉署起訴

廉政公署早前接獲社會福利署(社署)轉介貪污投訴，懷疑有人以不法貪腐手段，詐騙「長者社區照顧服務券」(「社區券」)計劃津貼，經深入調查及向律政司索取法律意見後，昨日(7月8日)落案起訴三人，包括兩名私營護理機構經營者。被告涉嫌藉提交虛假值勤記錄，誇大照顧員上門服務時數逾5,000小時，串謀詐騙社署批出津貼共逾130萬元。三人獲准保釋，明日於東區法院提堂。

被告分別為路婉儀，55歲，註冊護士兼關愛健康協會有限公司(關愛健康協會)董事；陳汝威，49歲，註冊職業治療師兼靈光醫養復康有限公司(靈光)董事及股東；及麥翠珊，58歲，關愛健康協會及靈光的照顧服務主任。

三人同被控兩項串謀詐騙罪名。控方稍後會申請將案件轉介區域法院審理。

「社區券」計劃直接資助合資格長者使用認可服務單位提供的「家居照顧服務」及「日間護理中心服務」。案發時，關愛健康協會及靈光同為計劃的認可服務單位，為「社區券」使用者提供服務後，須向社署提交值勤記錄以申領津貼。

路婉儀及陳汝威分別為關愛健康協會及靈光的董事，二人均參與營運該兩個服務單位。路婉儀的工作包括招攬客戶及安排照顧員上門為「社區券」使用者提供「家居照顧服務」，陳汝威的工作包括核實值勤記錄的内容及每月以電子形式向社署提交申請以申領津貼。

控罪指三名被告涉嫌於2023年11月至2025年5月期間，與10名由路婉儀或麥翠珊安排的照顧員一同串謀詐騙社署，訛稱關愛健康協會及靈光提交的值勤記錄真確無誤，從而誘使社署向該兩間機構支付「社區券」津貼。

廉署調查發現，被告涉嫌在值勤記錄中誇大上門服務時數逾5,000小時，涉及「社區券」使用者逾130名，關愛健康協會及靈光則因而獲發「社區券」津貼共逾130萬元。

