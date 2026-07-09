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調查揭中西區公廁衛生退步 卑路乍灣海濱長廊公廁評分墊底 陳學鋒倡善用科技優化資源調配 　

社會
更新時間：10:43 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:43 2026-07-09 HKT

民建聯調查發現，中西區公廁平均整體衞生水平較去年下降，尤其是部分旅遊景點的公廁衛生情況，極需政府正視及改善。民建聯立法會議員陳學鋒建議善用科技，利用大數據優化資源調配，精準解決公廁衛生問題。

民建聯立法會議員陳學鋒指出，民建聯中西區支部於今年5月期間，走訪區內55間分別由食環署或康文署管理的公廁，不論男女廁，有超過一半評分達80分或以上，今年沒有公廁獲滿分，評分最低的是卑路乍灣海濱長廊公廁，男廁僅得36分，女廁亦只有46分，管理保養較好的公廁大多位於室內運動場或公園。

部分公廁清潔更表缺失無法監督

陳學鋒分析，這是由於室內運動場的使用者習慣較好、外來流動人口較少，加上保養較佳，因而獲得較高評分。相反，旅客及人流極多的熱門打卡景點，如科士街兒童遊樂場、卑路乍灣海濱長廊等評分普遍較低，均屬使用人數極多、旅客比例高的旺區，由於人流大增，現時的清潔次數與頻密程度顯然未跟得上，導致整體衛生與評分變差。

他指，調查更發現有部分公廁連基本的清潔更表都沒有了，情況是極不理想，市民和部門根本無法進行監督。

倡利用科技與大數據改善情況

針對衛生水平下跌，陳學鋒建議政府應擺脫過往傳統的管理模式，積極利用科技與大數據去改善情況，包括放棄傳統紙張更表，改用電子打卡與屏幕顯示，顯示最近一次清洗的時間；智慧人流監測，設置電子屏幕，顯示廁格使用狀況及剩餘位置；透過科技感應裝置，自動提醒管理人員補充廁紙等物資。

至於現時公廁大多採用一小時清潔一次的硬性規定，陳學鋒認為，可透過智能科技收集大數據，分析出不同公廁在不同時段的使用頻繁程度，對人流稀疏公廁，可適當調低或調節清潔次數，避免浪費資源。對於「由早排到晚」的極繁忙的公廁，則可利用省下來的資源派人長期留守清潔，或將清洗頻率提升至半小時一次，精準解決公廁衛生問題。
 

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