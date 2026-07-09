國泰客機遭戰機攔截｜機師指不排除通訊時「轉錯台」 戰機攔截不會「估估吓」亂來

國泰航空上周六一班由香港前往英國倫敦的客機（航班編號：CX257），在羅馬尼亞上空一度失聯，於北約派出戰機升空警告後恢復聯繫。香港專業飛行員協會主席張敬龍今早（9日）在商台節目分析，事件起因不排除是技術問題或人為失誤，例如無線電設備故障，或是機組人員溝通時「轉錯台」等。

張敬龍指出，客機在長途飛行時會頻繁交接不同的空中管制區。他舉例，一班飛往歐洲的航班可能需要與50多個空管員交接，期間機師有可能聽錯頻道或按錯頻率，導致俗稱的短暫失聯（lost comm）。此外，機組人員在處理突發故障、計算燃油或因長時間執勤導致疲勞時，亦有可能錯過呼叫。

事發空域敏感：鄰近俄烏戰事區域

若遇上失聯，空管一般有機制應對。張敬龍解釋，除了常規的無線電通訊，機組還可透過「121.5」國際緊急頻道、類似電話短訊的數據訊息系統（CPDLC）來聯繫；若距離太遠，亦會要求附近航班協助「代叫」。只有當上述多個途徑均失效時，才會出動戰機。

對於北約派出戰機，張敬龍強調其目的並非攻擊，而是執行「快速反應任務」（QRA），以識別飛機身份並確認機組人員是否安全。戰機會透過國際民航組織（ICAO）規定的目視信號與客機溝通，例如「搖翼」或指示飛往指定位置，一旦客機恢復通訊並確認運作正常，戰機便會離開。

談及今次出動戰機的原因，張敬龍認為與事發空域極度敏感有關。他指出，羅馬尼亞鄰近土耳其及俄烏戰事區域，不時出現干擾飛機導航系統的情況。基於航空界「Never assume, always verify（從不假設，必須核實）」的安全文化，面對失聯絕不能「估估吓」，必須確保飛機及乘客安全。

他補充，全球每年約有一、兩千宗飛機短暫失聯事件，大部分都能迅速解決，而須出動戰機攔截的每年約有十多二十宗，不算罕見。他強調本港機師具備世界一流水平及豐富經驗，惟事件同時結合多項因素，具體起因仍有待民航處調查報告確認。

香港專業飛行員協會主席張敬龍。