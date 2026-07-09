議員關注擴充「綠在區區」開支上升 建議制定長遠回收KPI目標

環保署自2020年起陸續設立「綠在區區」回收便利點及回收流動點，並引入智能回收機。最新數據顯示，「綠在區區」項目營運支出在2023至2024年度為3.13億元，至2025至2026年度為4.80億元。有立法會議員關注隨著服務擴充，相關開支上升問題，認為政府應制定長遠的回收KPI（關鍵績效指標）目標。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員劉文君今（9日）在電台節目表示，關注整體公帑的運用是否合理，特別是政府目前需要「開源節流」。

建議制定長遠回收KPI目標

劉文君指出，雖然平均每公噸的回收成本由11,593元微降13%至一萬零一百元左右，但對比回收量高達76%的升幅，行政與營運成本仍然有進步與改善的空間，並建議政府應制定長遠的回收KPI（關鍵績效指標）目標。

對於政府為優化營運並控制成本，未來5年會分階段將82個回收便利點轉型為全天候智能自助回收設施，預計可節省約三成人手開支。劉文君對此方向表示支持，認為大眾對回收的教育和意識正逐步提升。她強調，這有助於對接國家「十五五規劃」中「源頭減廢」的方向。不過，她亦提醒，部分長者未必能適應高度電子化的操作，因此仍需保留少量人手協助。

回收點仍需人手 以防放錯及協助長者

營運「綠在大埔墟」回收便利點的環保協進會總幹事邱榮光在同一節目表示，前線營運模式一直與環保署商討並持續優化，務求以最低成本達到最高效果。例如為了方便上班族，綠在大埔墟已主動延長服務時間，包括提早8時開門及延長至晚上9時關門。

邱榮光解釋，營運費用增加的主因是開設了更多回收點。以其機構為例，外展服務已由以往僅負責幾個回收點，擴展至現時差不多幾十個回收點。雖然租金是重要考慮，但他們一直自主地協助政府控制成本，在便利市民、推動自助化與維持必要人手支援之間取得平衡。

對於政府推動「全天候自助回收」的理想願景，邱榮光坦言，雖然理想中希望大眾能自動自覺使用，但便利點絕不能像「夾公仔機」店鋪般完全無人看守。因實際運作上仍需要有人看守，包括防止放錯回收桶或回收物未清洗乾淨，需要職員即時處理，及協助不懂使用QR Code及磅重分類的長者，他認為應循序漸進推行。

邱榮光又指，市民的回收習慣在過去十多年間有極大改善。從以前連膠樽內有液體都不知道要倒掉，到如今懂得「擰開蓋、倒液體、洗一洗、再分類」。他指出，政府在教育和進程上都做了不少功夫，回收種類已涵蓋膠、紙、鋁罐、小電器、充電電池以至鋼管等。

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